ポップでキュートな世界観にときめく「パワーパフ ガールズ」のPOPUP STORE「ガールズの休日」が今年も開催決定♡福岡・大阪・東京の3都市を巡り、ここでしか出会えない限定アイテムや新作グッズが勢ぞろいします。ショッピングはもちろん、写真映えする空間も魅力的。心躍る“ガールズの休日”を体験してみて♪ 注目の新作＆人気アイテム 会場には、先行発売のバッグやポーチをはじ