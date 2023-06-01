現地４月12日に開催されたプレミアリーグ第32節で、暫定で降格圏の18位に沈むトッテナムは、12位のサンダーランドと敵地で対戦した。昨季17位で終わったトッテナムは、監督をアンジェ・ポステコグルーからトーマス・フランクに代えて今季をスタート。しかし、思うように勝ち星を積み上げられず、２月11日にフランクを解任し、暫定的な後任にイゴール・トゥードルを据えた。巻き返しを図ったものの、状況はむしろ悪化。先月下