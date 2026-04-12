佐賀県吉野ケ里町長選で3選した現職伊東健吾氏は12日、パワハラ問題への今後の対応について「パワハラはこれで卒業させていただく」と述べた。真意を問われ「行政はそれだけが仕事ではない。仕事の一つとしてやっていく」と発言を修正した。