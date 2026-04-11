来週（2026年4月13日〜4月19日）の【水瓶座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2026年4月6日〜4月12日｜総合運＆恋愛運TOP３『周囲に目線を合わせるでしょう』｜総合運｜★★★★☆様々な人に混じっていくために、自分の目線を下げていきます。時には、ダメな所も見せていく