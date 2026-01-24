吉野家、牛丼好きを公言する「白銀ノエル」と待望の初コラボ / 仕事も私生活もスマートに！大人の本革トート【まとめ記事】
株式会社吉野家は、全国の吉野家店舗※にて2026年1月26日（月）11時から4月30日（木）20時までの期間で、カバー株式会社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「白銀ノエル」と初のコラボレーションとなる吉野家×白銀ノエル「こんまっする！」アプリポイントキャンペーンを開催する。
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ビジネスからプライベートまで、毎日をスマートに彩る本革トートバッグ「200-BAG187BK（ブラック）」「200-BAG187NV（ネイビー）」を発売した。やわらかくしなやかな牛本革を使用した本製品は、手に取った瞬間に上質さを実感できるトートバッグ。表情豊かなシュリンクレザーが、傷を目立ちにくくしながらも自然な高級感を演出。ビジネスシーンでもプライベートでも、持つ人の印象をワンランク引き上げてくれる。
■ジャングリア沖縄、新アトラクション「グラビティ ドロップ」が始動へ【JUNGLIA】
高さ約20mの地点から仰向けで落下し、極限スリルを体験できる新アトラクション「グラビティ ドロップ（GRAVITY DROP）」が、2026年1月24日(土)よりジャングリア沖縄に新たに誕生する。グラビティ ドロップ（GRAVITY DROP）は約20ｍの高さで、宙吊りにされている状態から突然フックが外され背中から真っ逆さまに急落下。まさに全てから開放され、重力だけに身を委ねる。勇気を振り絞って挑戦したその先に見えるのは、視界全体に広がる南国の真っ青な空。ネットにやさしく包みこまれ着地した、この極限のスリルと興奮がやみつきに。
■3種類の描き下ろしイラスト！吉野家、牛丼好きを公言する「白銀ノエル」と待望の初コラボ
株式会社吉野家は、全国の吉野家店舗※にて2026年1月26日（月）11時から4月30日（木）20時までの期間で、カバー株式会社が運営する女性VTuberグループ「ホロライブ」所属の「白銀ノエル」と初のコラボレーションとなる吉野家×白銀ノエル「こんまっする！」アプリポイントキャンペーンを開催する。長年「牛丼好き」を公言している「白銀ノエル」をモデルに、吉野家を起点とした様々なシーンを切り取った描き下ろしイラストを用意した。吉野家でアルバイトに励む姿が新鮮な「制服ver.」、牛丼を口いっぱいに頬張る幸せそうな「もぐもぐver.」、そしてテイクアウトした牛丼との日常を切り取った「自撮りver.」。 3種類の異なる表情の「白銀ノエル」を、本キャンペーンで楽しもう。
■イマーシブシアター『魔法使いの約束』オフィシャルレポート
東京・鶯谷にある「ダンスホール新世紀」にて公演中の「イマーシブシアター『魔法使いの約束』」。『魔法使いの約束』は、人間と魔法使いが共存する世界を舞台に、別世界から召喚された「賢者」と、「賢者の魔法使い」の使命を持った21人の魔法使いの群像劇だ。2019年アプリゲームのリリース以来、舞台やコミカライズ、アニメなど様々な形でメディアミックス展開を続けてきた『魔法使いの約束』が、この度イマーシブシアター公演を実施した。本レポートでは、1月16日に行われたゲネプロ公演の様子をお届けする。
■仕事も私生活もスマートに！大人の本革トート
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ビジネスからプライベートまで、毎日をスマートに彩る本革トートバッグ「200-BAG187BK（ブラック）」「200-BAG187NV（ネイビー）」を発売した。やわらかくしなやかな牛本革を使用した本製品は、手に取った瞬間に上質さを実感できるトートバッグ。表情豊かなシュリンクレザーが、傷を目立ちにくくしながらも自然な高級感を演出。ビジネスシーンでもプライベートでも、持つ人の印象をワンランク引き上げてくれる。
■PD充電対応、2画面に出力できる！USB Type-C→HDMI変換アダプタ
サンワサプライ株式会社は、USB Type-Cポートから2台のHDMIディスプレイに同時出力ができる変換アダプタ「AD-ALCMST2HDPD」を発売する。ノートパソコンの画面を含めた場合、Windowsパソコンの画面を最大3画面に拡張でき、4K/60Hz出力にも対応しています。また、最大100WまでのPD給電に対応しており、映像出力を行いながらパソコン本体への充電も可能だ。USB Type-C搭載（映像出力に対応したType-Cポートのみ）のパソコンから2台のHDMIディスプレイやテレビなどに映像・音声を出力することができる変換アダプタ。HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K/60Hz（3840×2160）解像度に対応している。
