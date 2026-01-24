最初は警戒心が強かった保護猫さん。しかし、愛情を受けて少しずつ心を開いていき、最初とは全く違う表情に変化していく様子がTikTokで話題に！投稿は記事執筆時点で56万回も再生され、「表情の変化が凄くわかりますね」「甘えんぼちゃん♡」「幸せになってほしい」といった声が寄せられました。

【動画：警戒心の強かった『元野良猫』→愛情を注ぐと、心を開いていって…胸が熱くなる『表情の変化』】

警戒心MAXだった保護猫さん

TikTokアカウント「mari_tama_juju」さまでは、猫の「まり」ちゃんと「たま」ちゃんの日常が不定期に更新されています。

たまちゃんは、まりちゃんよりも後に来た保護猫さんだそうで、夏に飼い主さんと出会い、その後の秋に保護した猫さんなのだといいます。

最初は警戒心が強く、ケージから脱走したり、飼い主さんの手を噛んだりと大変なことも多かったというたまちゃん。

しかし、元々は野良猫だったたまちゃん。家の中に入れられることに慣れていなかったため、少しずつ慣れていってもらおうと飼い主さんも歩幅を合わせながら、根気強く愛情を注いでいたのだそうです。

少しずつ表情が和らいでいき…

しかし、根気強くお世話を続け、たまちゃんのペースに合わせて愛情を注いでいった結果、少しずつ心を開いてくれるように。

最初は、ケージの中に手を入れることを許してくれたというたまちゃん。おやつも手から食べてくれるようになりました！

先住猫のまりちゃんとも、最初は心の距離がお互いにあったものの、やはり猫同士、何か通じ合うものがあったのでしょう。今ではすっかり仲良しに♡

その後も順調に飼い主さんへ心を開いていったたまちゃん。自分から擦り寄ってきたり、自由に家の中を行き来してみたり、おもちゃで遊んでみたり……。

すっかり家猫と化した様子が大反響

こうしてすっかり家猫として過ごせるようになったたまちゃんの現在は……

なんと、表情が柔らかくなり、まんまるおめめの甘えん坊さんに大変身！飼い主さん曰く、たまちゃんはお母さんのおしりの上がお気に入りなのだそう！

たまちゃんの保護当初から現在までの変化をまとめた投稿には、「表情の変化が凄くわかりますね」「甘えんぼちゃん♡」「幸せになってほしい」などの声が寄せられ、記事執筆時点で56万回以上も再生されています。

そんなたまちゃんがまりちゃんと一緒にのびのびと家猫として過ごしている様子は、TikTokアカウント「mari_tama_juju」さまで見ることができます。いつも仲良しの2匹の様子は、見ているだけでほっこり癒されることでしょう。

