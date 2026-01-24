【釜山旅行】クリスマスイブは「THE WESTIN JOSUN BUSAN」でご褒美ステイ♡

クリスマスイブの夜、せっかくなら“特別感”のあるホテルで過ごしたい。そんな気分で選んだのが、釜山・海雲台（ヘウンデ）にあるラグジュアリーホテル「THE WESTIN JOSUN BUSAN（釜山ウェスティン朝鮮ホテル）」。今回宿泊したのは、ワンランク上の滞在が叶うクラブフロア。海が目の前のロケーションはもちろん、クラブラウンジでの時間が本当に心地よくて…“ただ泊まる”だけじゃない、記憶に残るクリスマスステイになりました。

海雲台の目の前♡釜山で「間違いない」王道ラグジュアリーホテル

THE WESTIN JOSUN BUSANは、釜山の人気エリア海雲台の海沿いにあるホテル。5つ星ホテルです。

ホテルに到着した瞬間から漂う、落ち着いた上質感…。華やかすぎず、でもしっかり高級感があって、“大人の釜山旅”にもぴったりの空気感です。

アクセスも便利なので、観光にもグルメにも動きやすいのも嬉しいポイント◎

まだ間に合う!1月の”きらめき散歩”今だけ楽しめる都内イルミネーション3選

クリスマスイブにぴったり！クラブフロアで叶う“特別な夜”

今回の宿泊で感動したのが、クラブフロアならではの優雅さ。エレベーターを降りた瞬間から静かで、空気がワンランク違うように感じます！

客室に入ると、ふわっと広がるホテルの香りと洗練されたインテリアに一気に気分が上がります。そして、何より楽しみにしていたのが…クラブラウンジで過ごすイブの時間

絶景×ラウンジの最強コンボ♡海を眺めながら過ごす“静かな贅沢”

クラブラウンジの魅力は、なんといってもゆったりした空間で過ごせる大人の時間。時間帯によって軽食やドリンクを楽しめて、「ホテルから一歩も出たくない…」って思ってしまうほど♡

海を眺めながらグラスを傾ける時間って、本当にご褒美感がすごいんです。外の寒さを忘れて、あたたかい空間でのんびり過ごすクリスマスイブ。

夜の海雲台が宝石みたい…窓の外に広がる“冬の釜山”

窓からの冬の海雲台の景色がとにかくきれい！波の音、夜景、遠くの光。“いつもの日常”から完全に切り離された感覚になれて、心がすーっと整う感じがしました。

クリスマスイブって、どこか予定を詰め込みたくなるけれど、あえてホテルで過ごす贅沢は、とてもおすすめです。

“ホテルステイが主役”になる♡THE WESTIN JOSUN BUSANの魅力

THE WESTIN JOSUN BUSANは、釜山に行くたびに「やっぱりここがいいな」と思えるホテル。

特にクラブフロアは、静かで落ち着いた空気感。ラウンジでの特別な時間。景色×ホテルの上質さは、クリスマスや記念日にぴったりなムードで、バランスが最高◎

“特別な日に泊まりたいホテル”を探している人は、ぜひ1度体験してみてください。

クリスマスイブの釜山は、クラブフロアで大正解

観光ももちろん楽しいけれど、今回の旅は「ホテルで過ごす時間そのもの」が思い出に残る滞在でした。

海雲台の景色を眺めながら、ラウンジでのんびりして、ゆったり眠る。そんなクリスマスイブも、すごく素敵。THE WESTIN JOSUN BUSANのクラブフロア、ぜひチェックしてみてください。

ラウンジでのティータイム、カクテルタイムもオススメです。夜だけではなく、朝の窓からの眺めも極上です。

施設情報

THE WESTIN JOSUN BUSAN（釜山ウェスティン朝鮮ホテル）

エリア：釜山・海雲台（ヘウンデ）

所在地：67, Dongbaek-ro, Haeundae-gu, Busan（釜山広域市 海雲台区 東柏路67）

チェックイン：15:00 /チェックアウト：12:00

館内施設（代表的な設備）:フィットネスセンター/プール/サウナ