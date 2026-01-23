WEST.¡¢12ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡ÙÈ¯Çä·èÄê
WEST.¤¬¡¢12ËçÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍ£°ìÌµÆó¡Ù¤ò3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤·¤ÆÎ¹¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¾Ð¤¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯WEST.¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ¡¢½Å²¬Âçµ£¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯10·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿½é¤Î¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãWESSION FESTIVAL 2025¡ä¤Ë¸þ¤±¤ÆLucky Kilimanjaro ·§ÌÚ¹¬´Ý¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖÍÙ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡ª¡×¡¢Saucy Dog ÀÐ¸¶¿µÌé¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡ÖÆú¤ò¤«¤±¤ëËÍ¤é¡×¡£
WEST.¤Ø¤Î5ºîÌÜ¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤È¤Ê¤ëSUPER BEAVER ÌøÂôÎ¼ÂÀ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ê¥×¥é¥¤¡×¡¢¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤ÊEDM¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤Í¤¸Éú¤»¤ë¡ÖBUBBLEGUM¡×¡¢¥¦¥ë¥Õ¥ë¥º¤¬¥µ¥¦¥ó¥É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¥¦¥§¥Ã¥µ¥¤¥½¥¦¥ë¡ª¡×¡¢WEST.½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö°¦¼¹¡×¤È¡¢Á´Êý¸þ¤Ë¡ÈWEST.¤é¤·¤µ¡É¤òÄÉµá¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£
·ÁÂÖ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¹ë²Ú¤Ê¥Ü¡¼¥Ê¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é²óÈ×A¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¡×¤È¡Ö¥ª¥ì¤È¥ª¥Þ¥¨¤È»þ¡¹¥Á¥§¥¤¥µ¡¼¡×¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¡¢½é²óÈ×B¤Ë¤Ï£³Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¸ÄÀË¤«¤Ê¥æ¥Ë¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥¨¥é¡¼¥³¡¼¥É¡×¡Ö¥¹¥Ô¥ó¡×¡ÖJAPALOUD¡×¡¢¤½¤·¤ÆÄÌ¾ïÈ×¤Ë¤Ï¡ÖBloody Love¡×¤È¡ÖMe Time¡×¤ò¼ýÏ¿¡£
ÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡¢½é²óÈ×A¤Ë¤ÏWEST.½é¤È¤Ê¤ë1¥«¥Ã¥È»£±Æ¤Ç½Å²¬Âçµ£¿¶ÉÕ¤Î¥À¥ó¥¹¤âÆþ¤Ã¤¿¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤À¡ª¡×Music Video & Making¤ËMONGOL800¼çºÅ¥Õ¥§¥¹¡ãWhat a Wonderful World!!25¡ä¤ÎLIVE & BACKSTAGE¤ò¼ýÏ¿¡£½é²óÈ×B¤Ë¤Ï¡¢ÎÄ´ñÅª¤Ê°¦¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ö°¦¼¹¡×¤ÎMusic Video & Making¤Ë2025Ç¯5·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ãMETROCK 2025 TOKYO¡ä¤ÎLIVE & BACKSTAGE¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
CD¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÆüÅöÆü4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¤ÏÀ¸ÇÛ¿®¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¡ÖÆú²ñ¡×¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãWEST. LIVE TOUR 2026Í£°ìÌµÆó¡ä¡ÊÆÉ¤ß¡§¥¦¥¨¥¹¥È ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼ ¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥í¥¯ ¥æ¥¤¥¤¥Ä¥à¥Ë¡Ë¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎËÌ³¤Æ»¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ9ÅÔ»Ô¡¦·×28¸ø±é¤ò¹Ô¤¦¡£
WEST. 12¼þÇ¯À¸ÇÛ¿®¥È¡¼¥¯¡õ¥é¥¤¥Ö¡ÖÆú²ñ¡×
CD¥Ç¥Ó¥å¡¼12¼þÇ¯2026Ç¯4·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë20»þ¤«¤éÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡£
½é²óÈ×AÉõÆþ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¡¤â¤·¤¯¤Ï½é²óÈ×BÉõÆþ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¢¤É¤Á¤é¤«1¤Ä¤È¡¢ÄÌ¾ïÈ×(½é²ó¥×¥ì¥¹)ÉõÆþ¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É£¤Î2¤Ä°ì¸ý¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇÛ¿®Æü»þ¡Û4·î23Æü(¿å) 20:00¡¡¢¨¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú±þÊç´ü¸Â¡Û3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
WEST.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Î¥ì¥×¥ê¥«¤ò¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¡ÚÅöÁª¥°¥Ã¥º¡ÛÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼ 7,777Ì¾ÍÍ
¡Ú±þÊçÊýË¡¡Û¡ÖÍ£°ìÌµÆó¡×³Æ¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤Î¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É°ì¤Ä¤Ç°ì¸ý¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¡Ê¡ÖÆú²ñ¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥³¡¼¥É¤Ç¤Ï¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡Ú±þÊç´ü¸Â¡Û3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
¡ãWEST. LIVE TOUR 2026Í£°ìÌµÆó¡ä
3·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
3·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê
3·î30Æü¡Ê·î¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÚÂçºå¡ÛÂçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
4·î6Æü¡Ê·î¡Ë¡ÚÊ¡²¬¡Û¥Þ¥ê¥ó¥á¥Ã¥»Ê¡²¬A´Û
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚµÜ¾ë¡Û¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î5Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î6Æü¡Ê¿å¡¦µÙ¡Ë¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
5·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» ¿·³ã¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÀÅ²¬¡Û¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÀÅ²¬¡Û¥¨¥³¥Ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê
5·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ËA¥Û¡¼¥ë
5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ú°¦ÃÎ¡ÛAichi Sky Expo¡Ê°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡ËA¥Û¡¼¥ë
6·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¡ÚÀéÍÕ¡Û¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ÚÀéÍÕ¡Û¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡ÚÀéÍÕ¡Û¤é¤é¥¢¥ê¡¼¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤
¢¡WEST.¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëTikTok