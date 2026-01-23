苦しいチーム状況を、エースが懸命に立て直した。「大和証券Mリーグ2025-26」1月22日の第2試合はEARTH JETS・石井一馬（最高位戦）がトップを獲得。第1試合で無念の箱ラスとなったHIRO柴田（連盟）のマイナスを挽回し、残り少なくなったレギュラーシーズンでの反撃を誓った。

【映像】一馬、繊細な選択で辿り着いた単騎選択

この試合は東家からBEAST X・鈴木大介（連盟）、石井、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）、セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）の並びで開始。東1局、石井は阿久津との2軒リーチに敗れ、満貫をツモられる滑り出しとなる。続く東3局にも阿久津に親満貫をツモられ、序盤は相手のペースに持ち込まれた。

それでも流れを変えたのが東3局1本場。鈴木大介の先制リーチを受けながら、石井は数々の分岐点を経て七万待ちの七対子・赤・ドラ2をテンパイ。場況を見極めたうえで追っかけリーチに踏み切った。宣言牌の2筒が鈴木大介にすぐ切られる不運もあったが、狙い通り七万をツモ。リーチ・ツモ・七対子・赤・ドラ2の1万2000点（＋300点）で、一気に阿久津へと迫った。

東4局はダブルリーチの好機を逃さない。2・5筒待ちを赤5筒でツモり、ダブリー・ツモ・赤の8000点でついに逆転に成功する。南場は拮抗した展開が続いたが、南4局に茅森と2着を争っていた阿久津が2600点のアガリを決め、試合は決着。石井は堂々の逃げ切りトップでフィニッシュした。

勝利者インタビューでは「うれしい反面、チームの状況は厳しくなる一方で…。トップを取らないと、もっと厳しい状態になっていたので、耐えたのかなという感じですね」と胸の内を吐露。勝負を分けた東3局1本場については「難しかったですね」と振り返り、「茅森さんから赤5筒が切られた時に七対子に振り切った」と判断の理由を明かした。さらに待ち取りについては「大介さんに安全なのは七万。2筒もいるかもしれない。でも、この七万でアガリを逃したら控室に帰れないと思った」と、リーチに込めた覚悟と自信を語った。

最後はチームメイトの名前を一人ずつ呼び、「頑張って、諦めずにいきます」と力強く健闘を誓った石井。ファンからは「一馬いこう！」「望みを捨てない」「リーダー！」と、反撃を信じる声が数多く寄せられた。

【第2試合結果】

1着 EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）3万6300点／＋56.3

2着 KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）2万7700点／＋7.7

3着 セガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）2万6300点／▲13.7

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）9700点／▲50.3

【1月22日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋885.5（82/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋409.5（82/120）

3位 BEAST X ＋402.2（84/120）

4位 TEAM雷電 ＋87.3（82/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋55.0（84/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲102.6（82/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲110.5（84/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲381.2（82/120）

9位 EARTH JETS ▲503.0（84/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲742.2（86/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）