·ª¸¶·Ã¡Ê41¡Ë¡¢¡È¿¿¤ÃÇò¡É¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥³¡¼¥Ç¤ËÈ¿¶Á ¥Õ¥¡¥ó¶½Ì£ÄÅ¡¹¡Ö·ª¸¶¤µ¤ó¤À¡×
1·î18ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ë¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤Î·ª¸¶·Ã¡Ê41¡Ë¤¬½Ð±é¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³è¤«¤·¤¿¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¤Î½ãÇò¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀã¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡©·ª¸¶·Ã¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥³¡¼¥Ç
º£Åß¤ÎÂç·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î³«ºÅ¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ª¸¶¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ç¤â¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¢¥ë¥Ú¥ó¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼ïÌÜ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤¢¤ëÃÝÆâÃÒ¹áÁª¼ê¤È¤Ï¡È¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãç´Ö¡É¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÃÝÆâÃÒ¹áÁª¼ê¤ÏÅßµ¨¸ÞÎØ¤ÇÆüËÜ½÷»ÒºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë7Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£·ª¸¶¤È¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÃç´Ö¤«¤ÄÆ±À¤Âå¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÃÝÆâÁª¼ê¤òÁ´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃÝÆâ¤µ¤ó¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÀ½ºî¤â¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤â¤¢¤ê¡¢Åßµ¨¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê·ª¸¶¤Î¡È¿¿¤ÃÇò¡É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¡Ö·ª¸¶¤µ¤ó¤À¡×¡ÖÈþ¿Í¤ä¤Í¤¨¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¿¥¤¥à¡Ë