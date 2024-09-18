バレーボール女子元日本代表の栗原恵さんが18日、結婚と妊娠を発表した。栗原さんは「この度、モデル兼フォトグラファーのKoukiさんと結婚することを報告させていただきます。お互いに支え合いながら温かい家庭を築いていけたらと思います。」と明かし、幸せな未来への思いを綴った。さらに「お腹には新しい命を授かることができました。安定期に入りましたので、喜びと共に皆様にご報告させていただきます。」と妊娠について