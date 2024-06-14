買取大吉バレーボールネーションズリーグ2024福岡大会バレーボールネーションズリーグ（VNL）2024福岡大会は12日、北九州市の西日本総合展示場で女子の予選ラウンド第3週が行われ、世界ランク6位の日本は同38位の韓国に3-0（25-16、25-16、25-23）で圧勝した。テレビ中継で解説を務めた元女子代表・狩野舞子さんが豪華5ショット共演を報告。ファンの注目が集まっている。TBS系で放送された中継で副音声の解説として出演した