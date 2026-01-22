この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

教養YouTuberのすあし社長が運営するYouTubeチャンネル「大人の学び直しTV」が、「【イラン革命前夜】ベネズエラが引き金に…アメリカが狙う「独裁者狩り」の全貌」と題した動画を公開。遠く離れたベネズエラでの政変が、なぜイランの体制を揺るがす事態に発展しているのか、その背景にあるアメリカの戦略を解説した。



動画はまず、現在のイランが体制発足以来「最大規模の暴動」に見舞われている現状を指摘する。すあし社長氏によると、その根本的な理由は国民生活の困窮にあるという。イランの通貨「リヤル」は歴史的な暴落を続け、凄まじいインフレが発生。食料品や薬といった生活必需品すら手に入りにくい状況が、国民の不満を爆発させた。



当初は物価高騰への抗議だったデモのスローガンは、次第に「独裁者を潰せ」という体制転覆を求める過激なものへと変化していった。この動きを加速させたのが、ベネズエラのマドゥロ大統領が拘束されたというニュースだった。同じく反米的な独裁体制を敷くイランの国民は「次は自分たちの番かもしれない」という希望を抱き、抗議活動はさらに勢いを増したとすあし社長氏は説明する。



では、なぜ地球の裏側にあるベネズエラの出来事がこれほど影響を与えたのか。すあし社長氏は、両国がアメリカからの経済制裁を共に耐える「制裁回避仲間」であった点を挙げる。イランはベネズエラの石油産業を技術支援し、その見返りとしてベネズエラは国際的な金融網を介さない「金（ゴールド）」で支払いを行っていた。この協力関係が、マドゥロ大統領の失脚によって断たれたことで、イランは経済的にも国際的にも一層孤立を深めることになったのである。アメリカによる「独裁者狩り」は、まず外堀から埋める形で着実に進行しているのかもしれない。



▼会員制コミュニティ RELIVE https://relive-salon.fants.jp/ 学べる仲間が欲しい方は気軽に覗いてみてください！