¥é¥×¥¿ー¥º¤¬µåÃÄ¿·µÏ¿¤Î145ÆÀÅÀ¡ÄÀèÈ¯¥¬ー¥É¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥êー¤¬NBA»Ë¾å½é¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òÃ£À®
¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥é¥×¥¿ー¥º¤Ï¡¢1·î21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö20Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÁê¼ê¤Ë145－127¤Ç¾¡Íø¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò2¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥é¥×¥¿ー¥º¤Ï¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬Àä¹¥Ä´¡£¥Áー¥àÁ´ÂÎ¤Ç¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨59.3¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê51¡¿86¡Ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨61.8¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê21¡¿34¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨100.0¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê22¡¿22¡Ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤è¤¦¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤¡¢1»î¹ç¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º»Ë¾åºÇÂ¿ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¼ùÎ©¡£
¡¡¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Ðー¥ó¥º¤¬26ÆÀÅÀ7¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É11¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥¤¥ó¥°¥é¥à¤¬22ÆÀÅÀ4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É5¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Þ¥à¥±¥é¥·¥å¥Ó¥ê¤¬14ÆÀÅÀ12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É4¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀèÈ¯¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Î¥¤¥Þ¥Ë¥å¥¨¥ë¡¦¥¯¥¤¥Ã¥¯¥êー¤Ï¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨84.6¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê11¡¿13¡Ë¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÀ®¸ùÎ¨87.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡Ê7¡¿8¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íー11ËÜ¤ò¥Îー¥ß¥¹¤ÇÀ®¸ù¤·¡¢40ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È2¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤ÈÂçË½¤ì¡£1»î¹ç¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨80.0¥Ñー¥»¥ó¥ÈÄ¶¤¨¤Ç40ÆÀÅÀ¡¢10¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÅÁÀâ¤Îµð¿Í¡É¥¦¥£¥ë¥È¡¦¥Á¥§¥ó¥Ð¥ì¥ó¡Ê¸µ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤Û¤«¡Ë¤È¤³¤ÎÆü¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥êー¤Î¤ß¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯¥êー¤Ï7ËÜ¤â¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ë¤¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢1»î¹ç¤Ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨80.0¥Ñー¥»¥ó¥ÈÄ¶¤¨¤Ç40ÆÀÅÀ¡¢10¥¢¥·¥¹¥È¤Ë3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò5ËÜ°Ê¾åÀ®¸ù¤µ¤»¤¿NBA»Ë¾å½é¤ÎÁª¼ê¤Ë¡£
¡¡26ºÐ¤Î¥¬ー¥É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢40ÆÀÅÀ¤È3¥Ý¥¤¥ó¥È7ËÜÀ®¸ù¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¼«¸ÊºÇÂ¿¥¿¥¤¡£Íâ22Æü¤Ë¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¡¦¥¥ó¥°¥¹¤È¤Î¥¢¥¦¥§ー¥²ー¥à¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥é¥×¥¿ー¥º¤Ç¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
With the 145-127 win over the Warriors, the Raptors set a NEW franchise record for most points scored in a single game! pic.twitter.com/wINBhobuHs
- NBA Canada (@NBACanada) January 21, 2026
¡ÚÆ°²è¡Û¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÀï¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¥¯¥¤¥Ã¥¯¥êー