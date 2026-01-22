ミニー･デイジー･クラリスの限定プライズ！Disney キャンペーン in ナムコ バレンタイン 2026 〜GO FOR IT!〜
全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」では、2026年1月30日（金）から3月2日（月）までの期間限定でディズニーキャラクターたちが登場するスペシャルなキャンペーン「Disney キャンペーン in ナムコ バレンタイン」を開催！
“GO FOR IT!”をテーマに、「ミニーマウス」、「デイジーダック」、「クラリス」の限定プライズがラインナップされています。
Disney キャンペーン in ナムコ バレンタイン 2026 〜GO FOR IT!〜
開催時期：2026年1月30日（金）から3月2日（月）まで
開催店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」限定
※特典に関しては各店舗なくなり次第終了です。
2026年の第1弾テーマは「GO FOR IT!」
“毎日頑張る自分にエールを”という思いが込められた、応援ムードたっぷりの企画です。
「ミニーマウス」、「デイジーダック」、「クラリス」が、おそろいの衣装に身を包み、花束やメイクブラシ、プレゼントなどを手にして、前向きに頑張るあなたをサポート。
オリジナルイラストを使用した、ここでしか手に入らない限定プライズが登場します！
ミニーマウス 赤いほっぺ スーパーラージぬいぐるみ 〜GO FOR IT!〜
サイズ：約50cm
思わずぎゅっと抱きしめたくなる、全長約50cmのスーパーラージサイズのぬいぐるみ。
”赤いほっぺ”がかわいい「ミニーマウス」が、元気いっぱいな姿で登場！
ドット柄の衣装に、フリフリのエプロンがかわいい☆
ミニーマウス＆デイジーダック＆クラリス 赤いほっぺ マスコット 〜GO FOR IT!〜
サイズ： 約10cm
小さなサイズにかわいさがぎゅっと詰まったマスコット。
「ミニーマウス」、「デイジーダック」、「クラリス」の3種類。
”赤いほっぺ”と水玉リボンがアクセントになった、並べて飾りたくなる愛らしさです。
ループ付きでボールチェーンと一緒に使えばバッグなどにも付けやすく、おでかけのおともにもぴったり。
ミニーマウス＆デイジーダック＆クラリス プラチナムザッカリボンポーチ 〜GO FOR IT!〜
サイズ：約20cm
ドット柄のリボンをかたどった形がかわいいポーチ。
「ミニーマウス」、「デイジーダック」、「クラリス」の刺繍があしらわれていて、お友だちとペア持ちしてもかわいい！
コスメや小物の収納にぴったりのサイズ感。
ミニーマウス＆デイジーダック＆クラリス エコバッグ 〜GO FOR IT!〜
サイズ：約45cm
パステルカラーが目を引く、デザイン豊富なエコバッグ。
表情豊かな「ミニーマウス」たちのプリントが楽しいラインナップで、ショッピングがもっと楽しくなりそう！
コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。
特典情報
配布期間：いずれも2026年1月30日(金)〜3月2日（月）
ナムコのお店に行って限定メッセージカードが貰える！
ナムコポイントアプリで店舗をフォローすると限定メッセージカードを期間中1枚プレゼント！
受け取り方法：
１. ナムコポイントアプリを ダウンロード（https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/）
２. メニューから店舗情報を選択
３. 画面右下「検索」から来店店舗を検索
４. フォローするをタップでフォロー
５. クーポンを店舗スタッフに提示
かわいいハート形メッセージカードはプレゼントに添えたり自分へのエールを書くのにもおすすめ☆
クレーンゲームで遊んで貰える！
キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、 または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用すると、オリジナルステッカーをランダムで1つプレゼント！
インスタントカメラ風のデザインで3人の仲良しな雰囲気が伝わってきます☆
ご希望の際は、お金を投入する前にスタッフまでお声がけください。
注意事項
※ステッカーの種類は選べません
※メッセージカード、ステッカーは各店舗なくなり次第終了となります。
※キャンペーンの内容は予告なく変更、または中止することがあります。
ドット柄＆エプロンのお揃い衣装がかわいい！
「Disney キャンペーン in ナムコ バレンタイン 2026 〜GO FOR IT!〜」の紹介でした。
ナムコ特設ページはこちら
