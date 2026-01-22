ミニー･デイジー･クラリスの限定プライズ！Disney キャンペーン in ナムコ バレンタイン 2026 〜GO FOR IT!〜

全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」では、2026年1月30日（金）から3月2日（月）までの期間限定でディズニーキャラクターたちが登場するスペシャルなキャンペーン「Disney キャンペーン in ナムコ バレンタイン」を開催！

“GO FOR IT!”をテーマに、「ミニーマウス」、「デイジーダック」、「クラリス」の限定プライズがラインナップされています。

Disney キャンペーン in ナムコ バレンタイン 2026 〜GO FOR IT!〜

開催時期：2026年1月30日（金）から3月2日（月）まで

開催店舗：全国のアミューズメント施設「ナムコ」および「ナムコオンラインクレーン」限定

※特典に関しては各店舗なくなり次第終了です。

2026年の第1弾テーマは「GO FOR IT!」

“毎日頑張る自分にエールを”という思いが込められた、応援ムードたっぷりの企画です。

「ミニーマウス」、「デイジーダック」、「クラリス」が、おそろいの衣装に身を包み、花束やメイクブラシ、プレゼントなどを手にして、前向きに頑張るあなたをサポート。

オリジナルイラストを使用した、ここでしか手に入らない限定プライズが登場します！

ミニーマウス 赤いほっぺ スーパーラージぬいぐるみ 〜GO FOR IT!〜

サイズ：約50cm

思わずぎゅっと抱きしめたくなる、全長約50cmのスーパーラージサイズのぬいぐるみ。

”赤いほっぺ”がかわいい「ミニーマウス」が、元気いっぱいな姿で登場！

ドット柄の衣装に、フリフリのエプロンがかわいい☆

ミニーマウス＆デイジーダック＆クラリス 赤いほっぺ マスコット 〜GO FOR IT!〜

サイズ： 約10cm

小さなサイズにかわいさがぎゅっと詰まったマスコット。

「ミニーマウス」、「デイジーダック」、「クラリス」の3種類。

”赤いほっぺ”と水玉リボンがアクセントになった、並べて飾りたくなる愛らしさです。

ループ付きでボールチェーンと一緒に使えばバッグなどにも付けやすく、おでかけのおともにもぴったり。

ミニーマウス＆デイジーダック＆クラリス プラチナムザッカリボンポーチ 〜GO FOR IT!〜

サイズ：約20cm

ドット柄のリボンをかたどった形がかわいいポーチ。

「ミニーマウス」、「デイジーダック」、「クラリス」の刺繍があしらわれていて、お友だちとペア持ちしてもかわいい！

コスメや小物の収納にぴったりのサイズ感。

ミニーマウス＆デイジーダック＆クラリス エコバッグ 〜GO FOR IT!〜

サイズ：約45cm

パステルカラーが目を引く、デザイン豊富なエコバッグ。

表情豊かな「ミニーマウス」たちのプリントが楽しいラインナップで、ショッピングがもっと楽しくなりそう！

コンパクトに折りたためるので、持ち運びにも便利です。

特典情報

配布期間：いずれも2026年1月30日(金)〜3月2日（月）

ナムコのお店に行って限定メッセージカードが貰える！

ナムコポイントアプリで店舗をフォローすると限定メッセージカードを期間中1枚プレゼント！

受け取り方法：

１. ナムコポイントアプリを ダウンロード（https://bandainamco-am.co.jp/app_dl/）

２. メニューから店舗情報を選択

３. 画面右下「検索」から来店店舗を検索

４. フォローするをタップでフォロー

５. クーポンを店舗スタッフに提示

かわいいハート形メッセージカードはプレゼントに添えたり自分へのエールを書くのにもおすすめ☆

クレーンゲームで遊んで貰える！

キャンペーン期間中、対象のクレーンゲーム機に500円を投入、 または「ナムクレ」の対象ブースにて500ナムクレポイントを利用すると、オリジナルステッカーをランダムで1つプレゼント！

インスタントカメラ風のデザインで3人の仲良しな雰囲気が伝わってきます☆

ご希望の際は、お金を投入する前にスタッフまでお声がけください。

注意事項

※ステッカーの種類は選べません

※メッセージカード、ステッカーは各店舗なくなり次第終了となります。

※キャンペーンの内容は予告なく変更、または中止することがあります。

ドット柄＆エプロンのお揃い衣装がかわいい！

「Disney キャンペーン in ナムコ バレンタイン 2026 〜GO FOR IT!〜」の紹介でした。

© Disney

