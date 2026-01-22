シャオミ・ジャパンは、POCOブランドからAndroidタブレット「POCO Pad M1」を発売した。価格は4万9980円。

「POCO Pad M1」は、2.5K解像度（2560×1600）の約12.1インチディスプレイを搭載したAndroidタブレット。リフレッシュレートは最大120Hzに対応する。

大きさは279.80×181.65×7.5mm、重さは約610g。バッテリー容量は1万2000mAhで、33Wの急速充電および27Wのリバース充電に対応する。

チップセットにはクアルコムの「Snapdragon 7s Gen 4」を採用。メモリーは8GB、ストレージは256GBを備える。

カメラは、背面と前面に約800万画素の広角カメラを搭載する。

カラーはブルーとブラックの2色展開。シャオミ公式サイトのほか、Amazon.co.jp、楽天市場、公式TikTok Shopで販売される。なお、2月4日までの期間中は、早割価格として4万4980円で購入できる。

このほか、対応アクセサリーとして「POCO Pad M1 Cover」が3980円で、「POCO Pad M1 Keyboard」が6980円で、「POCO Smart Pen」が4980円で発売される。