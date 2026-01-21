インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」。同サイトでは「結婚したい男性の職業」ランキングを投票で募っています。2026年1月21日時点で集まった855票でのランキングを紹介します。

【画像】意外な「職業」もランクイン！ TOP10を全部見る！

2位は「安定感と安心感がある」職業

3位は「弁護士」でした。回答者からは「しっかり稼いでくれるだけじゃなくて、法律関係に詳しい人が家族にいると、とても心強いと思う」「私の父は弁護士をやっていて、すごく頭もよくみんなが知らないようなことも知っていて、まわりからも尊敬されています。こんな頭いい人とかが私の理想ですね」といった声が寄せられていました。

2位には「市役所職員・自治体職員」がランクイン。「頭がいい人しかなれない知的なイメージの職業。給料もよく、世の中の景気に左右されないので、抜群の安定感と安心感がある」「やはり安定が1番。今の世の中すごく浮き沈みが激しい世の中なので、安定があるのが1番いいと思います」などのコメントが見られました。

そして、1位は「医師」でした。「医師なら自分が病気になったとき頼りになりそうだし、頭がいいと思うので、何かあったときでもちゃんと話し合いができそうだから」「自分が医師になりたかったこともあり、憧れているので」「健康面で頼りになるし、転職する際も職に困らなそう」などの回答が集まっていました。