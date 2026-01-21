¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¤â♡ ¶È³¦¥¬¡¼¥ë¤¬²á¤´¤¹¡Ú½¼¼Â¤·¤¿µÙÆü¡Û¤Ã¤Æ¡©
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤äÊë¤é¤·¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¥»¥ó¥¹¤¬È´·²¤Î¥¬¡¼¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢µÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¤À¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¡ÖµÙÆü¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÇÉ¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹♡ ½¼¼Â¤·¤¿µÙÆü¤ò²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¶È³¦¥¬¡¼¥ë¤¬¤¹¤¹¤á¤ë¥á¥í¥¦¤Ê»þ´Ö
Ray¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤ÏµÙÆü¡¢¤Ê¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©
¿ôÂ¿¤¯¤Î½÷À»ï¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤ÎµÙÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤Î¤¾¤¸«¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶È³¦¥¬¡¼¥ë¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤Þ¤Ç¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿♡
Check! ¼Ì¿¿¤Ë¤ª³¨¤«¤
¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦»°¤ÄÍÕ¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó
»ä¤Î¸ÄÀ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê¤´¤Û¤¦¤Ó¥¿¥¤¥à
¡ÖµÙÆü¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¼Ì¿¿¤ò»£¤ë»þ´Ö¤¬°ìÈÖ¤ÎìÔÂô¡£»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÌ´Ãæ¤À¤Ã¤¿¤ª³¨¤«¤¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿§±ôÉ®¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼Ì¿¿¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ò1Ëç¤ËµÍ¤á¹þ¤à¡£
Ì´Ãæ¤ÇºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤È¿´¤âÆ¬¤â¤¹¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Check! Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ç¥ï¥¤¥ó¤ò¤¿¤·¤Ê¤à
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦°ËÆ£¥ß¥«¤µ¤ó
¥à¡¼¥É¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÃç´Ö¤È¸ì¤ê¤¢¤¦Ìë
¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤ªÅ¹¤¬Â¿¤¤Âå¡¹ÌÚ¾å¸¶¤Ï¡¢¼«Á³¤È2¸®ÌÜ¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¡£2¸®ÌÜ¤ÏÌë¥«¥Õ¥§¤ä¥Ð¡¼¤Ç¥ï¥¤¥ó¤È¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤¬ÄêÈÖ¤Î¥³¡¼¥¹♡
¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÎÁÍý¤ä¥ï¥¤¥ó¤ò°Ï¤ó¤Ç¡¢»Å»öÃç´Ö¤È¸ì¤ê¤¢¤¦»þ´Ö¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Check! ÊÔ¤ßÊª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦³Þ¸¶É´¹ç¤µ¤ó
Ìµ¿´¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤À¤±¤Î»þ´Ö
¡ÖÊÔ¤ßÊª¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÇË×Æ¬¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¡£½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢µ¤»ý¤Á¤¬À°¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏÍÎÉþ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»äÉþ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹♡
½ÐÄ¥¤Î°ÜÆ°Ãæ¤Ê¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿»þ´Ö¤â¼ê¤òÆ°¤«¤¹¤Û¤É¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ê¸¡¿³Á¾ÂÆà¡¹»Ò¡¢ÁðÌîºéÍè