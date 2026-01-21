²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Î¶à¿µ¤òÈ¯É½¡¡2·î¤Î½±Ì¾¤Ï¸«Á÷¤ê¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡¡°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÄê
¡¡ÅìµþÅÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Î¥É¥¢¤ò½³¤Ã¤Æ²õ¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤Ë18Æü¡¢·úÂ¤ÊªÂ»²õ¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¡ÊËÜÌ¾¡¦À¶¿åÂç´õ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¶à¿µ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£21Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥ó¥¦¥Ã¥É¡×¤¬Ê¸½ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢2·î¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¡Ê¤Þ¤¤¤Å¤ë¡Ë¤Î½±Ì¾ÈäÏª¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤½¤ì¤¾¤ì¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤Ã¤¿ÃæÂ¼Äá¾¾¤é²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤¿¤Á
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤ÏÊ¸½ñ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤ÏÊÀ¼Ò½êÂ°¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¤¬Â¿Âç¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¡£¡Öº£¸å¤Î³èÆ°¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤ÏÅöÌÌ¤Î´Ö¡¢¶à¿µ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö1·î18ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÈï³²Å¹ÊÞÍÍ¤ËÅ¥¿ì¾õÂÖ¤ÎÃæÂ¼Äá¾¾¤¬ÍèÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÃíÊ¸»þ¤ËËÜ¿Í¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¤³¤È¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Å¹ÊÞ½ÐÆþ¸ý¤Î¼«Æ°¥É¥¢¤ò½³ÇË¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬»ö¤Î¼¡Âè¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥È¥¤¥ì¤ÎÂß¤·¼Ú¤ê¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È°ìÉôÊóÆ»¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÈï³²Å¹ÊÞÍÍ¤Ë¤Ï¼Õºá¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤âÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»Ý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖËÜ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈï³²Å¹ÊÞÍÍ¤ÎÆÃÄê¤ä¼þÊÕ¤Ç¤Î¤´¼èºà¡¢¤Þ¤¿ÈðëîÃæ½ý¤Ê¤É¤Ï¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¾¾ÃÝ¤ÏÆ±Æü¡¢2·î1Æü¤Ë½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø±î¼ãº×Æó·îÂç²ÎÉñ´ì¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Äá¾¾¤¬µÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£Äá¾¾¤¬±é¤¸¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡Ö±«¸ð¸Ñ¡×¤ÏÃæÂ¼´ª¶åÏº¡¢ÃæÂ¼¼·Ç·½õ¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤³¤Î·èÄê¤ò¼õ¤±¡¢Äá¾¾¤Î½éÂåÃæÂ¼ÉñÄá¡Ê¤Þ¤¤¤Å¤ë¡Ë¤Î½±Ì¾ÈäÏª¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Äá¾¾¤Ï1995Ç¯3·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£3ºÐ¤è¤ê»ùÆ¸·àÃÄ¤ËÆþ¤ê¡¢Ê¿À®12¡Ê2000¡ËÇ¯5·î²ÎÉñ´ìºÂ¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤ÎÃÝËû¤ÇÀ¶¿åÂç´õ¤ÎÌ¾¤Ç½éÉñÂæ¡£Ê¿À®17¡Ê2005¡ËÇ¯5·î²ÎÉñ´ìºÂ¤Ç½½È¬À¤ÃæÂ¼´ª»°Ïº¤ÎÉô²°»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ø¿û¸¶ÅÁ¼ø¼ê½¬´Õ¡Ù¼Ö°ú¤Î¿ù²¦´Ý¤ÇÆóÂåÌÜÃæÂ¼Äá¾¾¤òÌ¾¾è¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²°¹æ¤ÏÃæÂ¼²°¡£
¡¡Äá¾¾¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï18Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀõÁð¸ø²ñÆ²¤Ç¸ø±éÃæ¤ÎÉñÂæ¡Ö¿·½ÕÀõÁð²ÎÉñ´ì¡×¤òµÞ¤¤çµÙ±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
