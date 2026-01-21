世界の政財界のリーダーらが国際社会の課題を話し合う世界経済フォーラム年次総会、いわゆる「ダボス会議」で20日、ヨーロッパの首脳らが登壇し、デンマーク自治領のグリーンランドの領有をめぐるアメリカの動きを念頭に批判が相次ぎました。

スイスで開かれているダボス会議で20日、ヨーロッパの首脳らが演説を行い、デンマーク自治領のグリーンランドの領有をめぐり強硬な手段に出ているアメリカのトランプ大統領を念頭に置いた発言が相次ぎました。

フランスのマクロン大統領は「我々は暴力ではなく敬意を重んじ、陰謀論ではなく科学を重んじ、暴虐ではなく法の支配を重んじる」と述べ、力による支配ではなく国際秩序を重んじるよう呼びかけました。

またベルギーのデウェーフェル首相は「ヨーロッパは決断を迫られる岐路に立っている」との認識を示し、ロシアのウクライナ侵攻に対する対応への支援を得るためにヨーロッパがアメリカに寛容な対応を取ってきたとした上で、「今やアメリカは、あまりに多くの一線を越えようとしている」と警告しました。

またグリーンランド自治政府のニールセン首相も演説し、「軍事力の行使などあってはならないが、完全に排除されたわけではない」と述べ、危機感をあらわにしました。

ヨーロッパ側が一斉に反発を強める中、トランプ大統領は21日にダボス会議で演説を行う予定です。