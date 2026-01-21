「話せば話すほど嫌われる人」はなぜ生まれるのか？…「承認欲求の悪循環」から抜け出す方法

相手からの承認を求め過ぎる、一方的に話し過ぎる、いらない一言を口にする……。こうした「話せば話すほど嫌われる人」は、なぜ生まれるのか？ 『あなたは話せば話すほど、嫌われる人？ 好かれる人？』の著者で、NLP（神経言語プログラミング）トレーナーの木村孝司氏が、本人は自覚していない意外な原因を教える。

無自覚な言動の「根本原因」とは？

・相手からの承認を求め過ぎる人

・一方的に話し過ぎる人

・自分ではない他人を演じる人

・いらぬ一言を口にする人

これらは、ほんの一部ですが、すべて「話せば話すほど嫌われる人」たちです。

ただ、本人は自覚がなく、すべて無意識の言動や行動です。

ではなぜ、このようなことをしてしまうのでしょうか？

これらは実は、親からの影響を大きく受けています。特に、幼少期に「認められた」という実感が得られたかどうかが、大人になってからの人間関係に深く関わってくるのです。

この悪循環からどのように抜け出すか？

親から十分に認められなかった人は、無意識のうちに「認められたい」「愛されたい」という欲求が強くなり、それが日々のコミュニケーションに表れます。

例えば、幼少期に「もっと頑張らないとダメ」「それぐらいできて当たり前」といった言葉を受けて育った場合、大人になっても「今の自分では価値がない」と感じやすくなります。

この不足感を埋めるために、無意識に相手からの承認を求める言動を取ったり、一方的に話し続けることで自分の考えを伝えようとしたりするのです。

自己評価の低さから他人を演じてみたり、わかってほしい気持ちが強すぎるためにいらぬ一言を口にしてしまったりするのです。

では、どうすればこの悪循環から抜け出せるのでしょうか？

あなたはこのままで十分価値がある

まずは自分で自分に、このような問いを投げかけてみましょう。

「なぜ、こんなに人に認められたいのか？」

「なぜ、他人の評価が気になるのか？」

他人に認めてもらうことでしか自分の価値を感じられない状態では、どれだけ頑張っても満たされることはありません。しかし、「自分はこのままで十分価値がある」と感じられるようになると、他人の評価に左右されずに自然体でいられるようになります。

実際に、人間関係がうまくいく人は、必要以上に承認を求めません。「自分の価値はすでにある」と感じているからこそ、相手に対して余裕を持って接することができるのです。

すると、不思議なことに、かえって人から好かれるようになります。

「自分は認められたいだけなのかもしれない」と気づくことが、「マイナス1」を「プラス1」に変える第一歩となるでしょう。

