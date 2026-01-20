¡Ú¿·ÆüËÜ¡ÛK.O.B¡¡³¤ÌîæÆÂÀ¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ÖæÆÂÀ¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤È°ì½ï¤À¡×¡ÖÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤¬°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£²£°Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç£É£×£Ç£Ð¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¡Ö¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ê£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ë¡×¤Î£Ù£õ£ô£ï¡½£É£ã£å¡Ê£²£¹¡Ë¡õ£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡¢¼¡´üÄ©Àï¼Ô¤Î³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¡õ¾åÂ¼Í¥Ìé¡Ê£³£±¡Ë¤ò¶¯Îõ¤ËÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ï£²·î£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç³¤Ìî¡õ¾åÂ¼¤È¤Î£Ö£³Àï¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡££Ë¡¥£Ï¡¥£Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥ä¥ó¥°¥é¥¤¥ª¥ó¤Î¾¾ËÜÃ£ºÈ¤ÈÁÈ¤ó¤À³¤Ìî¤È¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é£É£ã£å¤Ï¾¾ËÜ¤«¤é¥É¥í¥Ã¥×¥¥Ã¥¯¤Ç¹¶¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¸½Ìò²¦¼Ô¤È¤·¤Æ³Ê¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡££Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤¬³¤Ìî¤ò¥Ó¥Ã¥°¥Ö¡¼¥Ä¤ÇÇÓ½ü¤¹¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¹çÂÎµ»£Ë¡¥£Ï¡¥£Â¡Ê¹çÂÎ¼°¥Ä¡¼¥à¥¹¥È¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡Ë¤ò¤µ¤¯Îö¤µ¤»¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¡£¤ï¤º¤«£±Ê¬£²£¶ÉÃ¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤ï¤é¤»¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç£Ï£Ó£Ë£Á£Ò¤Ï³¤Ìî¤ËÂÐ¤·¡ÖæÆÂÀ¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤È°ì½ï¤À¡×¤ÈÊÑ²½¤ÎÌµ¤µ¤òµêÃÆ¡£¡Ö¤ªÁ°¤ÏÀÐ°æ¡ÊÃÒ¹¨¡Ë¤ß¤¿¤¤¤ËÀï¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¡£Ãª¶¶¡Ê¹°»ê¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ë¸«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£¡Ê¹â¶¶¡Ë¥Ò¥í¥à¤ß¤¿¤¤¤Ê·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ò»È¤¦¡££Å£Ì£Ð¡Ê¥¨¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥º¥â¡Ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥µ¥¤¥ó¤ò¥Þ¥Í¤ë¡£¤½¤·¤Æ£É£ã£å¤ß¤¿¤¤¤Ë¤·¤ã¤Ù¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡£¼«Ê¬ÆÈ¼«¤Î¤â¤Î¤¬°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡©¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£É£ã£å¤â¡Ö²¶¤¬°ìÈÖÌäÂê»ë¤·¤È¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ä¤é¤¬¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¼è¤Ã¤Æ²¿¤¬¤·¤Æ¤¨¤Î¤«¡¢²¿¤òµá¤á¤È¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤â¸«¤¨¤Æ¤³¤Í¤¨¤³¤È¤À¡×¤ÈÏÓ¤ò¤Ö¤¹¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢ºòÆü¤Î»î¹ç¡¢ÀÐ°æ¡¢¥¿¥¤¥Á¡ÊÀï¡Ë¤ÇºÇ¹â¤Ë¥Ï¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤è¡£¤Ç¤â¤è¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ÇÎä¤á¤¿¡£Îä¤á¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç¸À¤¦¤Ù¤¤Ï¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¤À¤í¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾åÂ¼¤Ë¤Ï¡Ö£É£×£Ç£Ð¡Ê¥Ø¥Ó¡¼¡Ë¼è¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥Ù¥ë¥ÈÍß¤·¤¤¤ó¤«¡©¡¡¥Ê¥á¤ó¤Ê¡¢¥Ð¡¼¥«¡ª¡×¤ÈÄ©È¯¡£¡Ö¥Ò¡¼¥È¥¹¥È¡¼¥à¡Ê¾åÂ¼¡Ë¡¢²¶¤¬¤ªÁ°¤Î¤³¤Èµß¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¡©¡¡¤Þ¤¿¥¢¥¤¥Ä¡Ê³¤Ìî¡Ë¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Á¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡©¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Æ¤á¤¨¤é¤ò´°Éæ¤Ê¤¤Þ¤Ç¤ËÄÙ¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤â¤¦¥¿¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤Ê¤ó¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¯¤Í¤¨¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¡¢Ä©Àï¼ÔÁÈ¤Îà²òÂÎá¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£