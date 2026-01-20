仲良くなったママ友とは、親友のような関係性になることもありますよね。しかし、そのママ友に裏切られたら……？ 今回は、夫を寝とったママ友の呆れた言い訳にサレ妻があ然とした話をご紹介いたします。

夫の不倫相手はママ友

「幼稚園で仲良くなったママ友が、まさか夫の元婚約者だったとは思いもしませんでしたね……。そして、この2人が今不倫しているということも……。今思うと、夫にママ友を紹介したときに、どこか落ち着かない様子だったんです。そりゃあ元カノと再会したら、びっくりですよね。そしていつのまにか2人は連絡を取り合い、不倫関係になっていたようです。

私は不倫発覚後、ママ友のところへ行き、『親友になれると思ったのに』『昔付き合ってたとか関係ないから！』『よく人の旦那に手を出せるよね！』とブチ切れました。するとママ友も『私も最初はダメだと思ってたけど……』『本当なら私が横にいるはずだったのに！』『能天気に笑ってるあんたを見たら心底腹が立った！』と逆ギレしてきました。開き直って私を侮辱するなんて、ありえませんよね。私は意地でも離婚はしないつもりです」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年10月）

▽ 昔付き合ってたとしても、家庭があるなら恋愛感情を抱いてしまうのはルール違反。信じていたママ友に裏切られるのは、かなりショックですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。