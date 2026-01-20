セブン、バレンタイン向けチョコアイス2種を発表 「白いダース」コラボや生チョコバーが登場
◆セブン、バレンタイン時期にぴったりな甘いチョコアイス2種
2月のバレンタインに向けた対象2種は、チョコレートの需要がピークとなる時期に、かつトレンドのチョコアイスをバニラとホワイトチョコ仕様で展開。昨今のカカオ高騰により市販チョコレートの値上げが続く中、手軽なアイスという形で消費者のニーズを満たす。
◆「白いダース」コラボの豪華パフェアイス
「白いダースのパフェアイス」は、森永製菓の人気商品「白いダース」とコラボレーションした一品。
全体はミルク風味のソース、ホワイトクランチ、2層のバニラアイス、パリパリホワイトチョコで構成。アイスはクリーム風味の層（クリーム香料使用）とキャラメリックな味わいの層の2層仕立てで、中に森永製菓独自の技術を活かしたパリパリのホワイトチョコを仕込んだ。さらにトッピングのホワイトクランチが、食べるたびに楽しい食感を生む、ホワイトチョコ好き必見の豪華なパフェアイスだ。
◆濃厚なチョコ×バニラのアイスバー
また、「セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ」は、バニラと生チョコという王道の組み合わせによるアイスバー。
アイス部分にはタヒチ産バニラをイメージした華やかな香りのバニラアイスを採用。一口かじれば、中からカカオ感をしっかりと感じる濃厚な生チョコソースがとろりと溢れ出し、バニラアイスや周囲のチョコレートコーティングと口の中で溶け合う、冬ならではのご褒美感を堪能できる。（modelpress編集部）
■白いダースのパフェアイス
価格：238円（税込257.04円）
■セブンプレミアム 生チョコバー スイートバニラ
価格：268円（税込289.44円）
発売日：1月27日（火）〜順次
販売エリア：全国
