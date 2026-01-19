LiSA、全国ツアー中に名古屋グルメ満喫を報告。「さすがのグルメツアー」とファンも注目
歌手のLiSAが15日、自身のInstagramを更新した。先日完走した全国ホールツアーの道中で、名古屋グルメを堪能した様子を多数の写真とともに公開し、反響を呼んでいる。
LiSAは「名古屋ごちそうさまでした」とつづり、投稿を開始。写真では、台湾ラーメンの名店「味仙」のラーメンや、みそかつで知られる「矢場とん」の前でポーズを決める姿、ラーメンチェーン「スガキヤ」のキャラクターとのツーショットなど、名古屋の名物を満喫する様子が披露された。
また、台湾ラーメンについては「間2日空いてるからいいよねって台湾ラーメン食べたけどちょっと我慢してアメリカン」と明かし、辛さ控えめのメニューを選んだことをお茶目に報告。そのほかにも、味噌煮込みうどんや鬼まんじゅうなど、多彩なグルメの写真が並んだ。
さらに、出身地である岐阜県にも触れ、「週末岐阜はすごい雪でした」と近況を伝えつつ、地元の有名和菓子店「養老軒」のふるーつ大福を差し入れしたこともつづっている。
これらの投稿は、1月12日に最終日を迎えた全国ホールツアー「LiVE is Smile Always〜PATCH WALK〜」の合間に撮影されたものとみられる。
この投稿には、ファンから「さすがのグルメツアー」「名古屋は美味しいものに困らない」「一緒のお土産饅頭買いました！」といった声が多数寄せられており、LiSAの食いしん坊な一面に多くのコメントが集まっている。