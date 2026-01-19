「BCNランキング」2025年12月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位 iPhone 17（アップル）



2位 iPhone 16e（アップル）



3位 iPhone 16（アップル）



4位 Pixel 9a（Google）



5位 iPhone 17 Pro（アップル）



6位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）



7位 AQUOS wish5（シャープ）



8位 arrows We2（FCNT）



9位 Galaxy S25（SAMSUNG）



10位 iPhone 17 Pro Max（アップル）



＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。