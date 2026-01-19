元バレーボール全日本女子の狩野舞子さんが、ゴルフウェア姿を披露した。

１９日までに自身のインスタグラムを更新し「ＡＣＣＯＲＤＩＡ ＧＯＬＦのゴルフメディア『ＳＨＩＢＡＦＵ』に掲載していただきました」という。「私がゴルフにハマった経緯、私が思うゴルフの魅力などなどお話しさせてもらってます。ぜひご覧ください」と呼びかけた。

ショートパンツでスタイル抜群。クラブやゴルフボールを小道具にしてポーズを取った。

なんちょっと、いつもと雰囲気違う…！？コメント欄では、ゴルフの日米ツアー通算２４勝で元世界ランク１位の宮里藍さんが「このメイク新鮮できゃわ」と投稿。これに狩野さんは「そうなんです！いつもとテイスト変えてキュートな感じにしてもらいました。うれしいいいいい」と返信。キュート系のメイクだと明かした。

フォロワーも驚き「誰かと思った」「綺麗ですね」「可愛すぎるよ」の声を寄せた。

プライベートでは２０２５年１月にＷＥＳＴ．の桐山照史との結婚を発表。美女アスリートと人気アイドルのゴールインは大きな注目を集めた。