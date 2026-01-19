日本球界を代表する2人の主砲がメジャー移籍となったが、その契約の「差」が関係者の注目を集めている。村上宗隆（25）は昨年12月21日（日本時間22日）、ヤクルトからのポスティングによる移籍でホワイトソックスと2年総額3400万ドル（約53億7000万円）で契約を結んだことが発表された。スポーツ紙メジャー担当が言う。

「史上最年少での三冠王やシーズン最多の56本塁打の実績を持つ村上は当初、ヤンキース、メッツ、ドジャースなど金満球団との1億ドル（約158億円）規模の長期契約になると見られていました。それが最終的に、昨年は借金80で2年連続ア・リーグ中地区最下位の弱小球団・ホワイトソックスとの2年契約となった。

巨人からのポスティングで強豪・ブルージェイズに4年総額6000万ドル（約94億8000万円）で決まった岡本和真（29）の半分の額です。岡本より3学年下の村上のほうが長期契約を結ぶのではないかと見られていただけに、村上の守備面の不安や空振りの多さを懸念して、長期契約はリスクが高いと判断された結果といわれている」

岡本は三塁、一塁に加えて左翼も守れて、ゴールデングラブ賞も一塁1回、三塁2回の計3回獲得しているが、村上は獲得経験がない。通算の守備率もプロ11年目の岡本が.991（通算失策48）に対し、プロ8年目の村上は.971（同100）と岡本という差がある。

「加えて、村上の最大の懸念は三振率。村上の通算本塁打246本は、3年のキャリアの差がありながら岡本の248本とほぼ同じ数字に達しているが、岡本の通算三振率17.7％に対し、村上は25.8％。日本でも高めの速球を空振りするケースが目立った。メジャーの160キロを超える速球への対応力も不安視されたのでないかと見られている」（前出・スポーツ紙メジャー担当）

今年30歳を迎える岡本に対し、守備力も含めて1年目から戦力になるということで4年という長めの契約が提示されたと見られているわけだ。ただ、スポーツジャーナリストで『メジャーリーグ・完全データ選手名鑑2025』編著者の友成那智氏の見方は少し違う。

「そもそも、今オフはメジャーのFAマーケットの展開が非常に遅く、資金力豊富な球団と本格的な交渉に入るまえにポスティングの期限を迎えてしまった。メジャーのFAランキングベスト10のうち6人が決まっていない状況ですからね。

特に、今オフは三塁手がマーケットに多かった。レッドソックスからFAのブレグマン、49本塁打を打ったマリナーズのスアレスがいて、ここに村上と岡本が入る。あと韓国からソン・ソンムンが来てパドレスと契約した。同じポジションなら上の選手から決まっていきます」

岡本の代理人のスコット・ボラス氏はブレグマンやヤンキースからFAになったベリンジャーの代理人も務める。「そちらにかかりきりで、岡本の契約は一応格好がつくようにしたものの、それでも安かったと思われる」（友成氏）という。

「いちばん早く交渉期限が来たのが村上で、全く予想もされていなかったホワイトソックスに決まった。そのため、これは短期の"腰掛け移籍"だと見られています。骨を埋めるために選んだとは誰も見ていないでしょう。

西武からアストロズにポスティング移籍した今井達也を含め、今オフは他の選手も短期契約が多い。特に村上と今井は成績の出やすいチームに行って実力を見せつけ、商品価値を高めようという作戦が透けて見えます。

メジャーの代理人たちの常套手段で、村上の代理人のケーシー・クロース氏の狙いもそのあたりにあるでしょう。実際、村上も今井の1年目から毎年オプトアウト（契約破棄条項）が設定されている。商品価値を高めて改めて市場に出て、当初の目標だった1億5000万ドル程度の契約を結ぶことを目指すのではないか」（友成氏）

"割安契約"の先にあるもの

割安に見える契約の背後に、周到な戦略があるというのだ。

「村上のホワイトソックスが本拠地にしているレイト・フィールドは、外野の膨らみが少なくてホームランが乱れ飛ぶことで知られている。村上にとっては有利な環境のはずです。しかもチームは2021年に地区優勝するもその後はポストシーズンへの出場なし。2024年に史上最悪の121敗を喫しており、ア・リーグ中地区で2年連続最下位。本塁打数メジャー26位と再建中です。二軍に落ちない契約だというが、それがなくてもレギュラーは確保できる。

今井のアストロズは守備力がいいし、得点力も高いですからね。最近9年間で7度の地区優勝を誇る強豪。12〜13勝できるし、防御率が3点程度なら今井も1億5000万ドル球の契約は夢ではないでしょうね。村上は1年契約でもよかったが、次のオフは2026年12月1日に期限切れとなるMLB労働協約改定の交渉がオーナー側と選手会側で行なわれる。今回も交渉難航が予測され、球団側によるロックアウトの可能性が高い。そのためオフに契約交渉ができなくなる懸念があるので、ルーキーイヤーで数字を残し、2年目も継続させて一気に評価を上げるつもりでしょう。2年契約にはそんな計算があるのではないか」（友成氏）

選手層の薄いホワイトソックスにあって村上は「1年目から中心打者として期待されている」（スポース紙デスク）という状況だ。それに対して岡本のブルージェーズは昨年もワールドシリーズで大谷翔平らのドジャースをあと一歩まで追い詰めた強豪チームだ。

「3番・一塁のスーパースターのゲレロは通算183本塁打、1番・指名打者のスプリンガーは通算293本塁打というなかで、岡本は7番・三塁を任されると見られている。オプトアウトこそ設定されていないが、4年の長期契約で結果を出せばいいかたちとなっている。30歳の岡本に長期契約は期待の表われではないか」（スポーツ紙デスク）

どの契約が正解だったか、答えが出るのはもう少し先になりそうだ。

※週刊ポスト2026年1月30日号