【Dior】1月1日発売! 新作リップオイルが可愛すぎる! プレゼントにもおすすめ♡
今年も1月1日から発売されたコスメがとても多く、気持ちはとても忙しい年明けになった方も少なくないと思います! 私もその1人で気になるコスメはメモし、元日からコスメを買いに走っていました。今年のSSコレクションも本当に春らしいカラーが多く、見ているだけでもとてもわくわくしました。その中でも特に人気が高く、既に欠品カラーが出るほど話題になっている「ディオール」の新作リップを紹介していきます♡
ラメたっぷりリップオイル
今回チェリーオイルが配合され、さらに高機能なケアリップへ進化しました!パッケージから高級感もあり持っているだけで気持ちも上がるコスメです。
プレゼントにも喜んでもえそうですよね♡ 質感の異なる3種類の中から、1番話題のスパークリータイプを買いました。
ハートパーセントのリップペンシルで完成♡限定リップセットが先行発売
唇のphに合わせて色が変化…!
Dior ディオールアディクトリップグロウオイル 077ロージーキャンディ
価格:4,950円(税込)
このカラーは、ピーチピンクのベースカラーにゴールドパールがたっぷり入り、唇に塗ってもキラキラ感がちゃんとありとってもかわいいです。
保湿成分で唇を保護しふっくらと見せてくれるので、冬の乾燥シーズンにあるとついつい手が伸びるリップです。
表面のオイル感は時間とともに落ち着いてきますが、しっとり感は残り乾燥を感じにくい処方になっています。
また自分の唇のphに反応して色が変わるので、時間が経つとじゅわっと色づき血色感も感じます。アプリケーターが大きめで、塗りやすいのも嬉しいポイントだと個人的に思います。
普段のリップに重ねるのも!
1本でもかわいいですし、普段のお気に入りリップに重ねて使うのもおすすめです♡ふっくら感ときらきら感でいつものメイクがさらにアップデートされた気分になります。
ちなみに合わせて使ったリップは、カネボウのルージュスターヴァイブラントV01になります。
既に欠品カラーも!
今回ご紹介したスパークリータイプは5色(内限定1色)他にもジューシー、グレイズドタイプがあり、パールなしや1本でしっかり発色のあるリップが発売されていますので、ぜひチェックしてみてください♡