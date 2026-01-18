「こんなことを先生に伝えたら、『モンスターペアレント（モンペ）』と思われるのではないか……」。そう心配している時点で、あなたはモンスターペアレントではありません。さらに「先生にモンペと思われたらどうしよう」と何も言わず我慢してしまうのは、子どものためにならないと思います。

ポイントは「どう振る舞うか」。子を思う熱心な保護者が「子どものために賢く伝える親」になるのか、それとも「ただのクレーマー」と見なされるような親になってしまうのか、その分かれ目はどこにあるのでしょうか。子育て本著者・講演家の筆者が考えます。

実際によくある“モンペ的要求”

こんな場面を想像してみてください。幼稚園から帰ってきた子どもが、「◯◯ちゃんに突き飛ばされた」と言います。ところが、連絡帳には何も書かれていません。このとき、親はどう動くでしょうか。

子どもの話をすべてうのみにしがちな人は「すぐ園にクレームを入れる」かもしれませんし、子どもを一方的に責めてしまいがちな人は「きっとわが子が先に何かやったから、やり返されたんだ」と決めつけるかもしれません。

モンスターペアレントとは、「自分の考えだけが正しい」と思い込み、園や学校に対して無理な要求を繰り返す保護者を指します。かつては、「上の子と運動会が重なった。親が応援に行けないから延期しろ」「当日、子どもが風邪を引いて運動会に出られなかったから、再度開催しろ」といった要求をする保護者も話題になりました。ここまで極端なケースはあまりないかもしれませんが、実際によくある“モンペ的要求”は次の通りです。

・家庭の教育方針と違うから、園の方針を変えてほしい

・担任を替えてほしい

・朝食を園で食べさせてほしい

・洗濯も園でやってほしい

・子どもの態度が悪いのは先生の責任だ

・卒園アルバムの写真が少ない

・学芸会で、わが子を主役にしてほしい

・けんかをしても「うちの子は悪くない」と言い張る

・「給食費は払わない」と突っぱねる

ここまで来ると「わが子のため」ではなく、ただの理不尽な要求になってしまいます。

損をするのは子ども自身

同じことを伝えるにしても、言い方一つで印象や受け止め方は大きく変わります。

例えば、「先生が厳しすぎる」と言うのではなく「先生に叱られたようですが、どんな様子だったのか教えていただけますか？」、「弁償してください」と迫るのではなく「祖母に買ってもらった大切なコートなんです。探していただけますか？」。こうした伝え方の工夫が、保護者の印象を大きく変えるのです。

一方で、「子どもの言葉をどう扱うか」も大切です。子どもは事実を誇張したり、想像と現実を混同して話したりすることがあります。だからこそ、「（わが子が）◯◯と言っているのですが、何かありましたか？」と、まず確認することが大切です。いきなり行政や第三者に訴えると、事実と異なっていた場合には恥ずかしい思いをします。

親も先生も、「子どものために」という思いは同じです。理不尽な要求を繰り返せば「モンペ」と見なされ、結果的に損をするのは子ども自身。大切なのは「言わないこと」ではなく「どう伝えるか」です。相手の立場を尊重しながら、賢くコミュニケーションを取ることが必要ですね。