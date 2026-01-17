明石家さんまがＭＣを務める「痛快！明石家電視台」が１７日、放送され、お笑いコンビ・ウエストランドゲスト出演した。

２０２２年、「Ｍ-１グランプリ」で優勝した井口浩之と河本太。もともと岡山の中学だったがほぼ面識はなく、高校のサッカー部で友人に。部員は１２人しかおらず、「唯一の補欠がコイツ（河本）」（井口）で、「唯一の補欠のくせに唯一マネージャーと付き合って」「それが今の奥さん」と説明。スタジオは一斉に「え〜〜〜っ？！」と驚きの声と拍手があがり、河本がどや顔で左手薬指の結婚指輪を見せて笑いが起こった。

Ｍ-１王者（となった現在も、井口のピン（単独）での仕事が大半。河本については「今も芸人の仕事が少ない」「週５」ぐらいだという。

スタジオ観覧者からの質問コーナーでは、「修羅場は？」という問いが。河本は「ちょうど先週、バイクを内緒で買っちゃって。（奥さんから）ダメだよ、買っちゃ、って言われて。（これは）内緒で買うしかないな、と思って」と驚きの説明。「ヘルメットを通販で買ったら、外出してる時に届いて、バレてしまって。すっごい詰められて、朝、机の上に離婚届が置いてあった。（離婚届けに妻の）涙の跡（あと）がこう…」と明かした。

怒りの妻に「謝って、なんとか…」とその場を収め、さらに長女（９）が離婚届に「落書きして…おかげでなんとか」と子供のおかげで離婚届提出を回避したことを明かすと、さんまは「うわ〜泣いてしまうシーンやな」とジ〜ン。バイクはもう家に届いているそうで、「これきょう（収録終えて東京に）帰ってちょっと話し合いがあるんですけど。もう届いてて。離れた所に置き場があるんで『売った』って言います」とクズ芸人全開で宣言し、笑いが起こっていた。