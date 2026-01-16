アパレルブランド「SHIPS」×『ドラクエVII』初コラボ☆カプセルコレクションをチェック！
SHIPSが『ドラゴンクエストVII Reimagined』との初のコラボレーション！ 『ドラクエ』の世界観が詰まったカプセル・コレクションが、1月28日（水）よりリリースされる。
2026年2月5日（木）にリリースされる『ドラゴンクエストVII Reimagined』とアパレルブランド『SHIPS』がコラボレーションしたカプセル・コレクションが新登場！
1月14日（水）10時より、本企画の特設サイトを公開。発売に先駆けて、同日より公式オンラインショップでは、予約販売が開始されている。
本コラボレーションは両者に共通するキーワード「船」により実現。
『ドラゴンクエストVII Reimagined』において、「船」は物語の世界観を象徴する重要なモチーフのひとつ。新しい世界を求めて漕ぎ出すその瞬間から、冒険が始まる。
一方、SHIPSのブランド名は「船」に由来し、世界各国から厳選した「本物」を届け続けてきた。時代を超えて愛されるスタイルや価値を大切にし、新しい挑戦を重ねながら進化を続けている。
そんな「船」を起点に、新しい世界や可能性を求めて『ドラゴンクエストVII Reimagined』とSHIPSが海を越え、時を超え、新たな航海（コラボレーション）がスタートする。
本コラボレーションで登場するカプセルコレクションでは、『ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場する象徴的なモチーフやモンスターを、SHIPSならではの視点で表現したアイテムを多数ご用意。
ゲームファンもファッション好きも、日常に冒険心をまとえるデザインに注目だ。
「『ドラゴンクエストVII Reimagined』 × シップス カプセル・コレクション」ではウェアから小物まで、全22アイテムをラインナップ。一部をご紹介していこう。
G-SHOCKの名作「DW-5600」をベースにSHIPSがデザインを手がけた、『ドラゴンクエストVII Reimagined』 × G-SHOCKの待望のコラボが登場。
SHIPSネイビーのボディに、『ドラゴンクエストVII Reimagined』のテーマカラーであるブルーとオレンジを効かせ、文字盤には航海を想起させる海と船のシルエットが配されている。
バックライトはスライムにちなんだブルーを採用し、ライトを照らすと中央には愛らしいスライムが浮き上がる仕様。四隅のファンクションアイコンにも、さりげなくスライムのシルエットを潜ませている。
裏蓋には、コラボレーションの証として『ドラゴンクエストVII Reimagined』のロゴと ”DESIGNED by SHIPS” の刻印が入り、専用の缶ケースが付属する、数量限定のスペシャル仕様は ”トレジャーBOX” にふさわしい一本だ。
今回のカプセル・コレクションでアイコンとなる、『ドラゴンクエストVII Reimagined』 × SHIPSのロゴTシャツ。SHIPSロゴに、スライム、キングスライム、はぐれメタルをあしらった特別仕様のTシャツも登場。
バックスタイルには、「海のむこうには もっと広い世界がある ……オレたちが 証明するんだ！」のステートメントをレタードデザインで大胆に配置している。
そして『ドラゴンクエストVII Reimagined』の発売を記念して生まれたメッセージTシャツも登場。
再構築された『DQVII』の新鮮な体験に触れ、あらためて ”ドラゴンクエスト好き” であることを堂々と示したくなる気持ちを、遊び心あるグラフィックで表現している。
フロントのキャッチーなデザインは、さりげなくも存在感が抜群。カラーはスライム、スライムベス、メタルスライムをイメージした全3色をラインナップ。
ファン心をくすぐる特別感のある仕上がりだ。
そしてスライムファンに一押しのスライムフェイスを大胆に配した遊び心あふれるショップトートは、ネイビーに加え、スライムベス、メタルスライムをイメージしたカラーもラインナップ。
裏面には『ドラゴンクエストVII Reimagined』の印象的なステートメント--「海のむこうには もっと広い世界がある ……オレたちが 証明するんだ！」--をレタードでデザイン。
A4サイズの荷物がしっかり入る実用的なサイズ感で、普段使いはもちろん、サブバッグとしても重宝するアイテムだ。
オリンピック選手も使用するプロ仕様のメキシコ製スケートデッキもドラクエ仕様に。
ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場するモンスターが、迫力ある3Dグラフィックで勢揃い！
ノーズ部分には『DQ7R』、テール部分にはコラボロゴを配し、アメリカの工場でプリントを施しました。サイズはやや幅広の8.25×レングス32インチで、スケートボードとしてはもちろん、インテリアとしても存在感を放つプロダクトは、希少価値の高い一品だ。
さらに、『ドラゴンクエストVII Reimagined』× SHIPS カプセル・コレクションのアイテムを店頭で1会計につき5000円（税込）以上お買い上げいただいたお客様に、特製ステッカーをプレゼント。全6種類のデザインで、中身は開けてからのお楽しみ！
また、本企画を記念して1月28日（水）からSHIPS 各店舗では、SHIPSのショッピングバッグが『ドラゴンクエストVII Reimagined』とのコラボレーション限定ロゴ仕様に！
海を越え、時を超え、新たな航海で実現したスペシャルデザインが登場する。ショッピングバッグの底には手に取った人だけがわかる、ドラゴンクエストらしい仕掛けにもご注目を。
そのほか、本コラボを記念した特設サイトより、遊んで手に入れることができる、スマートフォン用特製オリジナル壁紙（全3種）をプレゼント！
SHIPS 渋谷店、広島店では、『ドラゴンクエストVII Reimagined』の世界感を表現したスペシャルブースを期間限定で設置。
おなじみのモンスターやモチーフをディスプレイした空間で、作品の魅力を感じていただける演出を展開。コラボレーションアイテムとあわせて、本作の世界に触れられる特別なひとときを、ぜひ店頭にてお楽しみあれ。
また、本コラボを記念したスペシャルムービーを公開中！
