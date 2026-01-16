·ãÊÑ¤·¤¿»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À???¡×¶Ã¤¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹á¼è¿µ¸ã¡Ê48¡Ë¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹á¼è¿µ¸ã¡¢¡È·ãÊÑ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¡õ¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¤Î»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢»Å»ö¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ä°ÜÆ°Ãæ¤Î²¿¤²¤Ê¤¤»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¹á¼è¡£
¡¡2025Ç¯10·î24Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤É¤ó¤ÊÈ±¤¬¤ª¹¥¤ß¤Ç¤¹¤«¡©È±¡¢ÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£¶á¡¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¸¶»Ï¿Í¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤¿¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¸þ¤±¥Õ¥¡¥¯¥¿¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ú¥¤¥È¥Ê¡¼¡×¤ÎCM»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö°ì½ÖÃ¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö°ã¤¦¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤¡¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹á¼è¿µ¸ã¡¢X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼
¡¡2026Ç¯1·î15Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿¼¸ÆµÛÂç»ö¤Í¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤Æ¡¢¹õ±ï¤Î¥á¥¬¥Í¤ËÈ±¤ò¥¿¥¤¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Áõ¤¤¤Ç¡¢Í¥²í¤Ë³¤ÊÕ¤òÊâ¤¯Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Á¡ª¡×¡Ö¤à¤Ã¤Á¤ã¤Ó¤Ó¤Ã¤¿¡¼!!¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë