この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が、「【愛知の第2都市】トヨタの企業城下町で見た現実｜メディアが語らない豊田市の闇」と題した動画を公開。日本最大級の企業城下町として知られる愛知県豊田市の、メディアではあまり語られない実態に迫った。



動画は、日本最大の時価総額を誇るトヨタ自動車の本社前から始まる。豊田市は「世界のトヨタ」を擁し、全国トップクラスの財政力を持つ裕福な都市として知られている。しかし、その一方で「愛知県で最も多くの過疎地域を抱えている」という、あまり知られていないもう一つの顔があると指摘する。



なぜ豊かなはずの豊田市が過疎の問題を抱えているのか。その最大の理由は、2000年代前半に日本全国で進んだ「平成の大合併」にあるという。2005年、旧豊田市は周辺の6つの町村を編入。これらの地域はもともと過疎と高齢化に悩んでいたため、合併によって豊田市は広大な過疎地域を抱えることになったのだ。



さらに動画は、一企業に依存する企業城下町ならではの構造的リスクにも言及する。リーマンショックの際には、豊田市の法人市民税が約45%も減少し、他業種が混在する大都市に比べて景気の揺れをまともに受ける脆弱性が露呈した。出演者は「トヨタが強いことと、街が安泰であることは必ずしもイコールではない」と語る。EV化や脱炭素の流れの中で自動車産業のビジネスモデルが変化すれば、下請け企業を含めた地域経済全体が大きな影響を受ける可能性は否定できない。



豊かな企業城下町のイメージの裏で進行する過疎化と、単一産業に依存する構造的な課題。豊田市の姿は、これからの日本の地方都市が直面する未来を映す鏡と言えるのかもしれない。