¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÍ½ÁÛÂÇÀþ
¡¡ÌîµåÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤È¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó275²¯±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬3·î³«ºÅ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¡È¸½»þÅÀ¡É¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½ÂÇÀþ¤Ï¡¢9¿Í¤Ç¶Ã°Û¤Î396ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¶²ÉÝ¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¥ç¥à¥Ü¡¼¥¤¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ÎÌîµåÀìÌç¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Î»²Àï¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤é¥Á¡¼¥àUSA¤ÎÂÇ½ç¤ò¤É¤¦ÁÈ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÂÇ½ç¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ë¤Ï25ºÐ¤Ë¤·¤Æµå³¦ºÇ¹â¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥ê¡¼¤òÃ£À®¤·¤¿¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.ÆâÌî¼ê¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ2ÈÖ¤Ë¤Ïº£Âç²ñ¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢2022Ç¯¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¿·µÏ¿¤Î62ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ3ÈÖ¤Ë¤Ï¡¢ºòµ¨¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò¾å²ó¤ë56ËÜÎÝÂÇ¡õ132ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ4ÈÖ¤Ëºòµ¨60È¯¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾å°ÌÂÇÀþ¤À¤±¤Ç¤âÅê¼ê¤«¤é¶²ÉÝ¤½¤Î¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â°Â¿´¤Ç¤¤ëÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¤¡£5ÈÖ¤Ë¤ÏMVP2²ó¤ò¸Ø¤ë¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Ï¡¼¥Ñ¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ6ÈÖ¤Ë¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡¢7ÈÖ¤Ï½ÓÂ¹¥¼é¤Î¥³¡¼¥Ó¥ó¡¦¥¥ã¥í¥ë³°Ìî¼ê¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢8ÈÖ¤ËÀèÆü»²²Ã¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ª²½¤±¡É¤Î¥Ð¥¤¥í¥ó¡¦¥Ð¥¯¥¹¥È¥ó³°Ìî¼ê¡Ê¥Ä¥¤¥ó¥º¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ9ÈÖ¤Ë¤Ï2023Ç¯¿·¿Í²¦¤Ç24ºÐ¤Î¥¬¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥óÆâÌî¼ê¡Ê¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡Ë¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥È¡¼¥¥ó¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÍ½ÁÛÂÇÀþ¤ò¡¢Á´°÷¤¬¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ÎËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ç»»½Ð¤¹¤ë¤È9¿Í¤Ç¶Ã¤¤Î396ËÜ¡£Ê¿¶Ñ44È¯¤ÈÌÜ¤òµ¿¤¦¿ô»ú¤¬ÊÂ¤Ö¡£ºòµ¨¤ÏÉÔÄ´¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÁíËÜÎÝÂÇ¿ô¤Ï266ËÜ¡£Âè5²óÂç²ñ¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁ°¤ËÎÞ¤ò¤Î¤ó¤ÀÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬¡¢Í¥¾¡¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÈËÜµ¤¡É¤À¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë