¡ÖÂ®¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢Æ¬¤Ë»Ä¤ë¡×Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¥³¥Ä¡É¤È¤Ï¡©

¡ÖÆÉ¤à¤Î¤¬Â®¤¤¿Í¤Ï¡¢¼ª¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
ÆÉ½ñÃæ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÊ¸»ú¤òÇ¾Æâ¤Ç¡È²»¡É¤ËÊÑ´¹¤·¡¢¤½¤Î²»¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö²»¤ÎÍý²òÂ®ÅÙ¡×¡£¤³¤³¤òÃÃ¤¨¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤Ï°ìµ¤¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢¼ª¤«¤éÇ¾¤òÃÃ¤¨¡¢Â®ÆÉÎÏ¤ò¹â¤á¤ë¡ÖÂ®Ä°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ç¾¤òÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Íý²òÎÏ¡¢µ²±ÎÏ¡¢½¸ÃæÎÏ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡Ø¼ª¤òÃÃ¤¨¤Æ4ÇÜÂ®ÆÉ¡Ù¤è¤êÆâÍÆ¤òÈ´¿è¤·¡¢¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂ®¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢Æ¬¤Ë»Ä¤ë¡×ÆÉ½ñË¡¤È¤Ï¡©
¡ÖÆÉ¤ó¤À¤Ï¤º¤Ê¤Î¤ËÆâÍÆ¤¬»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÆÉ¤ß½ª¤¨¤Æ¤â²¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÇº¤ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢»ä¤Ï¶¦ÄÌ¤¹¤ë¸¶°ø¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥¥¹¥È¤Î¡Ö¹½Â¤¡×¤òÂª¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂ®¤¯ÆÉ¤á¤ë¡×¤³¤È¤È¡Ö¿¼¤¯Íý²ò¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀÜÅÀ¤òºî¤ë·èÄêÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡ÖÆÉ¤ßÊý¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ËÜ¾Ï¤Ç¤Ï¡¢¹½Â¤¤òÅª³Î¤Ë¤Ä¤«¤ß¡¢Â®ÅÙ¤ÈÍý²ò¤òÆ±»þ¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÆÉ¤ßÊý¡×¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÍý²ò¤¹¤ë¡×
¡¡¿Í¤Ï¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¡¢¤¹¤Ç¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö´°À®¿Þ¡×¤È·ë¤Ó¤Ä¤±¤ÆÍý²ò¤·¤Þ¤¹¡ÊÇ§ÃÎ¿´Íý³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¡¼¥ÞÍýÏÀ¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÜ¤òÆÉ¤àÁ°¤ËÁ´ÂÎ¤Î¸«¼è¤ê¿Þ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Íý²ò¤âµ²±¤â°ìÃÊ¤È°ÂÄê¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë100¸Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¢¤Î¼Ì¿¿¤äÀß·×¿Þ¤òÀè¤Ë¸«¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÅÚÂæ¡¢¤³¤ì¤ÏÅã¡¢¤³¤ì¤ÏÁë¡×¤ÈÌò³ä¤ò²¾·è¤á¤·¤Æ¤«¤éÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤Î¤È¡¢´°À®¿Þ¤Ê¤·¤Ç¿§¤È·Á¤À¤±¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¼êÃµ¤ê¤Çºî¶È¤¹¤ë¤Î¤È¤Ç¤Ï¡¢Éé²Ù¤âÄêÃå¤â¤Þ¤ë¤Ç°ã¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¤ÎÆâÍÆ¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡Ê²¼¿Þ»²¾È¡Ë¡£
¡¡ÃÇÊÒ¤Î´ó¤»½¸¤á¤È¤·¤ÆÆÉ¤à¤È¡Ö¤Õ¡¼¤ó¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´°À®¿Þ¡áÁ´ÂÎ¹½Â¤¤òÀè¤ËÆ¬¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤±¤Ð¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤³¤³¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡×¤È°ÕÌ£¤Å¤±¤¬°ìµ¤¤Ë¿Ê¤à¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¹½Â¤¤òÀè¤Ë²¡¤µ¤¨¤ëÆÉ¤ßÊý¡×¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»ä¤¬ÆÉ½ñ¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢¡Ø¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡¡ÁýÊä²þÄûÈÇ¡Ù¡Ê¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦M¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥óÃø¡¢¶ÌÅÄ½ÓÊ¿ÂÀ´Æ½¤¡¢°ËÆ¦¸¶µÝÌõ¡¢æÆ±Ë¼Ò¡Ë¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬³Æ¾Ï¤Ç¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¡¢Æ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¸åÆü¡¢Í§¿Í¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤¢¤ÎËÜ¤Ï¡¢Âç´ë¶È¤¬¿·¶½´ë¶È¤ËÉé¤±¤ëÍýÍ³¤ò¡Ø¸ÜµÒ¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¹¤®¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤«¤é²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î°ì¸À¤Ç¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¹¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤ä¤â¤ä¤·¤Æ¤¤¤¿ÆâÍÆ¤¬¡¢¤¹¤Ã¤ÈÍý²ò¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ¤Ï¡Ö¹½Â¤¤òÀè¤ËÍý²ò¤¹¤ë¡×¤È¡¢Íý²ò¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¿¼¤µ¤âÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÆÉ½ñ¤¹¤ë
¡¡ÆÃ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¼Â¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤¿·¿¡×¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤ÊËÜ¤Ç¤â¸úÎ¨¤è¤¯ÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉ½ñÃæ¤Ë¡Öº£¤É¤³¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¿Þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Î¹¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë°Â¿´¤·¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Èè¤ì¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢Íý²ò¤â¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÆÉ½ñ¤ò¤â¤Ã¤È¸úÎ¨Åª¤Ç³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¡Ö¹½Â¤¤Î¸«È´¤Êý¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
