30ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¡¡Ö°ì²ÈÎ¥»¶¡×¹ðÇò¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¾×·â¡¡Î¾¿Æ¤ÎÎ¥º§ÃÎ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¡¢²ÈÂ²¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ï¡Ä
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»³ÅÄ¤«¤Ê¡Ê30¡Ë¤¬15Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ê£»¨¤¹¤®¤ë²ÈÄí´Ä¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾×·â¤ËÊñ¤ó¤À¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À!?¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óSP¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢4¿Í¤Î½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Î1¿Í¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»³ÅÄ¡£¼«¿È¤ò¡Ö½ÐÌá¤ê¥°¥é¥É¥ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢4Ç¯Á°¤Î26ºÐ¤Î»þ¤ËDVD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â»öÌ³½ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤«¤é¤ÏÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£¸½ºß¤ÏÆ±»öÌ³½ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Î³èÆ°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ½Ð±é¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï¡Ä°ì²ÈÎ¥»¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£²ÈÂ²¤ÎÏ¢ÍíÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡ÖÎ¥º§¤Ï¤·¤Æ¤ë¤é¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤âÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°ìºòÇ¯¤Ë¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¸ÍÀÒÆ¥ËÜ¤ò½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¥º§¤ÎÏ¢Íí¤¹¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â¹»Â´¶ÈÄ¾¸å¤Ë¼Â²È¤ò½Ð¤Æ°ÊÍè12Ç¯´Ö¡¢Î¾¿Æ¤È¤ÏÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤È¤¤¤¦¡£¼Â²È¤ÏÀéÍÕ¤À¤¬¡ÖÎ¾¿Æ¤¬¡È»¶¤Ã¤Æ!¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Î¡Ä¡×¤Èµ¢¾Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢2¿Í¤Î»Ð¤¬¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡Ö¹â¹»Â´¶È¤·¤Æ¤¹¤°·ëº§¤·¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏ¢ÍíÀè¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²ÈÂ²¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤Î³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£Ï¢Íí¤È¤«¤âËÜÅö¤Ë¤Ê¤¤¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤È¤«X¤È¤«°ì±þDM¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢Ã¯¤«¤é¤âÍè¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾×·â¤¬Áö¤ëÃæ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡×Ê¿»ÒÍ´´õ¤Ï¡ÖÍè¤ë¤Î¤³¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¥¶¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡×¤È½Ð±éÈÖÁÈ¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£