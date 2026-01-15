ÉðË¤ÈG1ÄÌ»»5¾¡¡¢Ì¾ÇÏ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î»º¶ðÃÂÀ¸¡¡¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÂè1¹æ¡¢Êì¤ÏÊ©G2¾¡¤Á
¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤¬X¤ÇÈ¯É½
¡¡¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ï15Æü¡¢¸ø¼°X¤ÇÃæ±û¶¥ÇÏ¤Ç2024Ç¯¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à½é»º¶ð¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Êì¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹G2¾¡¤Á¤Î¥ô¥©¡¼¥»¥ë¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÌÆÇÏ¤È¤¤¤¦¡£
¡¡2024Ç¯¤ËÉðËµ³¼ê¤òÇØ¤ËG1Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤ÆÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¡£25Ç¯¤Ë¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ê¡¢»º¶ð¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Î¡¼¥¶¥ó¥Û¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Ï¸ø¼°X¤Ë¡Ö¥ô¥©¡¼¥»¥ë¤¬¿·¼ï²´ÇÏ¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à½é»º¶ð¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤ªÊì¤µ¤ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤è¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë³°¤ÎÀ¤³¦¤ò¶½Ì£¿¼¤½¤¦¤Ë¸«²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢ÊìÇÏ¤È»ÒÇÏ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥ô¥©¡¼¥»¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹G2¡¦¥¢¥ë¥ì¾Þ¾¡¤Á¤Ç¡¢14Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ÌÆÇÏ¤Ï´üÂÔ¤¬·ü¤«¤ëÎÉ·ìÇÏ¤À¡£
¡¡¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤ÏÉðË¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÂ¾¤Ë21Ç¯Ä«ÆüÇÕ¥Õ¥å¡¼¥Á¥å¥ê¥Æ¥£S¡¢22Ç¯ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢23Ç¯ÍÇÏµÇ°¤ò¾¡¤Á¡¢G1ÄÌ»»5¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë