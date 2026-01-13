この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が半導体報道の本質を語る！『仮にNVIDIAが終了してもAIは終わらない理由！Google TPUとNVIDIA GPUの共存について紹介します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」で「仮にNVIDIAが終了してもAIは終わらない理由！Google TPUとNVIDIA GPUの共存について紹介します！」と題した動画を公開。Googleによる独自のAIチップ開発のニュースが市場に与える影響と、投資家がとるべき姿勢について解説した。



動画で鳥海氏はまず、Googleが自社でAIチップを開発したというニュースが「NVIDIAの独占時代が終わり、AIバブルが崩壊するのではないか」という市場の懸念を引き起こしていると指摘する。これまでAI業界はNVIDIA製のGPUに大きく依存しており、同社の株価が米国市場全体を牽引してきた背景があるからだ。



しかし、鳥海氏はこの見方を「情報のノイズに振り回されている」状態だと分析する。氏によれば、Googleが開発したチップ（TPU）とNVIDIAのGPUは「全くの別物」である。氏はこれを料理にたとえ、NVIDIAのGPUは「どんな料理にも対応できる万能なキッチン」であるのに対し、GoogleのTPUは「ピザを最高においしく作れる専門の窯」のようなものだと説明。GPUは汎用性が高い一方で、TPUは特定の処理に特化して高い性能を発揮する。両者は競合するのではなく、むしろ共存する関係にあるという。



さらに、氏はより大きな視点から、AI業界の将来性について言及。「現在のAIの普及率はまだ全体の2～3割程度」であり、これから経済、医療、教育などあらゆる分野にAI技術が浸透していく「スタートラインに立ったばかり」だと語る。仮にNVIDIAの成長が鈍化したとしても、AI革命という大きな流れは止まらないとの見方を示した。



最後に、鳥海氏は著名投資家ピーター・リンチの言葉を引用し、「市場の暴落は冬が来たのと同じ」だと語る。重要なのは、短期的な価格変動（冬が来て寒くなったこと）に一喜一憂するのではなく、そのビジネスの前提が崩れていないかを見極めることだとした。今回のニュースは「冬が来た」程度の話であり、AI業界の基盤が揺らいだわけではないと結論づけ、冷静な判断を促した。