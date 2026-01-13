【本音レビュー】3COINSの「電動爪切り」を試したら子どもが爪ケアにハマった！深爪も怖くない？
毎回子どもの爪切りに苦戦しているママ・パパはいませんか？ わが家でも、爪を切られるのが怖くてじっとしていられず途中で何度も中断するなど、正直子どもの爪切り問題にはかなり頭を悩ませていました。
そんなとき、3COINSで美容系のアイテムを中心に展開している『and us』シリーズの「2WAY電動爪切り」がおすすめという情報をゲット。実際に試してみた体験をレポートします。
コンパクトで軽い充電式なので持ち運びにも◎
小学生の子どもの手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、重量も120gと軽いです。
しかもUSB（Type-C）コード付きで充電して使えるので電池を変える手間がなく、繰り返し使えるのも地味にうれしい！ フル充電で約5時間使えるので、旅行や帰省の際の携帯用にもいいかもしれませんね。
価格は税込2,750円とプチプラとは言えませんが、そうそう買い替えるアイテムではないのと、2WAY（爪切り・爪やすり）で使える点で考えると妥当に感じました。
子どもでも扱いが簡単！怖がらずに使える
この爪切り、使ってみてママ目線で一番優れていると感じたのは、「子どもに恐怖心を与えない」というところ。
一般的な爪切りだと、子ども用でも切り過ぎて深爪をしてしまうこともあり、わが家では子どもにとって「爪切り＝恐いもの」になっていました。不器用な私は子どもの爪切りに失敗してしまい……、「ママが切ると変になるからイヤ！」と拒絶された苦い思い出も。
でも3COINSの「2WAY電動爪切り」は、操作も簡単で子どもでも安全に扱うことができました。「爪切り」として使う場合は、右側のスイッチを長押しして、コイン投入口のような隙間に爪を差し込み、切りたい方向にスライドさせるだけ。
爪切りを怖がっていた子どもにも驚きの変化が！
スルスルと簡単に整っていく爪。すると、小学生の子どもからまさかの言葉が……
「爪切りが楽しいって思えたのは、初めてかも」
え……あんなに怖がっていた爪切りが楽しい……だって！？
正直子どもにそう思わせてくれただけで、買ったかいがあったなと感じました（3COINSの中では、ややお高めの商品ですからね）。
「爪やすり」は便利だけどコツが必要
「爪やすり」として使う場合は、左側のスイッチを押し、回転する円形のやすりに爪をあてて使います。
やすりを使うと爪がピッカピカになって気持ち良いのですが、均等にやすりをかけるのは子どもには少し難しいかもしれません。あと、爪のカスが飛び散るのでゴミ箱のそばで行うなど、扱う場所には注意が必要です。
掃除しにくいのがマイナスポイント
本体の背面にダストボックスがあり、付属のブラシで切った爪を取り除くことができるようになっているのですが、奥行きがあって掃除がしにくいのが難点です。
付属のブラシがやや使いづらいので、他のブラシを使うか、取り除けないカスは本体をポンポンと叩いて直接ゴミ箱にカスを捨てる方法でお手入れするのがいいかもしれません。
爪切りに抵抗がある子どもは試してみる価値あり！
今では、「そろそろ爪を切りなさい！」と催促しなくても、小学生の子ども自ら「2WAY電動爪切り」を手にとって処理する姿が日常になりました。何なら、大人の私より使いこなしていて爪ケアにハマってさえいます。爪切りに抵抗があるお子さんのいる方は、一度試してみてはいかがでしょうか？
撮影・文・編集部
そんなとき、3COINSで美容系のアイテムを中心に展開している『and us』シリーズの「2WAY電動爪切り」がおすすめという情報をゲット。実際に試してみた体験をレポートします。
小学生の子どもの手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、重量も120gと軽いです。
しかもUSB（Type-C）コード付きで充電して使えるので電池を変える手間がなく、繰り返し使えるのも地味にうれしい！ フル充電で約5時間使えるので、旅行や帰省の際の携帯用にもいいかもしれませんね。
価格は税込2,750円とプチプラとは言えませんが、そうそう買い替えるアイテムではないのと、2WAY（爪切り・爪やすり）で使える点で考えると妥当に感じました。
子どもでも扱いが簡単！怖がらずに使える
この爪切り、使ってみてママ目線で一番優れていると感じたのは、「子どもに恐怖心を与えない」というところ。
一般的な爪切りだと、子ども用でも切り過ぎて深爪をしてしまうこともあり、わが家では子どもにとって「爪切り＝恐いもの」になっていました。不器用な私は子どもの爪切りに失敗してしまい……、「ママが切ると変になるからイヤ！」と拒絶された苦い思い出も。
でも3COINSの「2WAY電動爪切り」は、操作も簡単で子どもでも安全に扱うことができました。「爪切り」として使う場合は、右側のスイッチを長押しして、コイン投入口のような隙間に爪を差し込み、切りたい方向にスライドさせるだけ。
爪切りを怖がっていた子どもにも驚きの変化が！
スルスルと簡単に整っていく爪。すると、小学生の子どもからまさかの言葉が……
「爪切りが楽しいって思えたのは、初めてかも」
え……あんなに怖がっていた爪切りが楽しい……だって！？
正直子どもにそう思わせてくれただけで、買ったかいがあったなと感じました（3COINSの中では、ややお高めの商品ですからね）。
「爪やすり」は便利だけどコツが必要
「爪やすり」として使う場合は、左側のスイッチを押し、回転する円形のやすりに爪をあてて使います。
やすりを使うと爪がピッカピカになって気持ち良いのですが、均等にやすりをかけるのは子どもには少し難しいかもしれません。あと、爪のカスが飛び散るのでゴミ箱のそばで行うなど、扱う場所には注意が必要です。
掃除しにくいのがマイナスポイント
本体の背面にダストボックスがあり、付属のブラシで切った爪を取り除くことができるようになっているのですが、奥行きがあって掃除がしにくいのが難点です。
付属のブラシがやや使いづらいので、他のブラシを使うか、取り除けないカスは本体をポンポンと叩いて直接ゴミ箱にカスを捨てる方法でお手入れするのがいいかもしれません。
爪切りに抵抗がある子どもは試してみる価値あり！
今では、「そろそろ爪を切りなさい！」と催促しなくても、小学生の子ども自ら「2WAY電動爪切り」を手にとって処理する姿が日常になりました。何なら、大人の私より使いこなしていて爪ケアにハマってさえいます。爪切りに抵抗があるお子さんのいる方は、一度試してみてはいかがでしょうか？
撮影・文・編集部