¢¡Àê¤¤·ë²Ì¤¬°¤¯¤Æ¤â¡Ä
¤ì¤Ê¤Á¡§¥ê¥¹¥Ê¡¼¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÀê¤¤¤Ã¤Æ¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê²¿¤«¤Ê¤Î¤«¡¢µ¯¤³¤ê¤¦¤ëÃí°Õ´µ¯¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤¦Âª¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿å¾½¡§¤½¤³¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¡»Ç¯¸å¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ê¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÂÔ¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤ÀÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤âµ¯¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¿å¾½¡§¤À¤«¤é¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢¡ÖÃí°Õ¤·¤Æ¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤éÃí°Õ¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÉÝ¤¤¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½Ãí°Õ´µ¯¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¡ÈÀê¤¤¤¬ÀäÂÐ¡É¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦¤È¡¢µÕ¤Ë¡È¼ö¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡£
¿å¾½¡§¤½¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢Àê¤¤¤ÏÅ·µ¤Í½Êó¤È¤«ÃÏ¿Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Èµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¡É¤Ã¤Æµ¤¤ËÎ±¤á¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢·ë²Ì¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¿å¾½¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÆü¤¬¡¢¤¹¤´¤¯°¤¤Æü¤À¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤ºÃí°Õ´µ¯¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ì¤Ê¤Á¡§¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤Ë¡Êµ¤»ý¤Á¤ò¡Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¤â¤ó¤Í¡£¡È°¤¤¤Ê¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡£
¿å¾½¡§¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤¬°ìÈÖÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
¡Êº¸¤«¤é¡Ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î»³ºêÎçÆà¡¢¿å¾½¶Ì»Ò¤µ¤ó
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§»³ºêÎçÆà¤ÎÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË 13:00¡Á14:55
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§»³ºêÎçÆà
