インスタグラムで少数精鋭の着こなし術を発信する、パタンナーのおとさん（40代）。部屋着をもつのをやめ、着心地のよい服で代用し一日を過ごすことでクローゼットが片付くほか、暮らしにもメリハリが生まれたそう。ここでは、身長160cmのおとさんが部屋着代わりに愛用しているユニクロとGUのアイテムのほか、部屋着なしで過ごすメリットなどについて紹介します。

部屋着をもたない理由とそのメリット

私が部屋着をもたない理由は「服を増やしたくないこと」「だらけたくないこと」の2つです。とくに冬の部屋着はかさばりやすく、収納スペースも必要になります。少ないお気に入りの服で暮らしたい私には、部屋着をもたない方が管理がラクでした。

朝に着替えたら、家の中では、お風呂に入るまではその日の服のままで過ごしています。料理をするときはお気に入りのエプロンを着用し、家事のスイッチとして活用。そしてお風呂のあと、一日の終わりにパジャマへ着替えることで、気持ちをオフにきり替えています。

このスタイルにしてから、家族にとって「いつも部屋着姿のお母さん」にならず、自分自身も自然と背筋が伸びるように。私にとっては、服を増やさず、気持ちのメリハリも保てることが、部屋着をもたないいちばんのメリットです。

パジャマ選びで重視しているポイント

パジャマ選びで私が重視しているのは、「パジャマらしすぎないこと」。開襟の前ボタンや、いかにも寝巻きとわかるデザインは選びません。

素材はコットン一択。寝ている間の汗をしっかり吸ってくれることが第一条件です。着心地がよく、洗濯しやすいことも重視しています。

また、上下セットにこだわらず、シンプルなロンTとスウェットにしています。理由は急な来客や宅配便が来ても、パジャマ感が少ない方が慌てずにすむためです。

パンツは裾が絞ってあるタイプを選ぶようにしています。寝ている間に裾がまくれ上がって足が冷えるのを防いでくれます。

パジャマは消耗品なので、気負わず買い替えられるプチプラがちょうどいいと感じます。だからこそ、デザインや素材に納得できるものを、無理のない価格で選ぶようにしています。

パジャマとしても使える！ユニクロ＆GUアイテム

パジャマとして愛用しているのは、ユニクロとGUのアイテム。いずれも、ロンTやスウェットとして展開されているシンプルなものを選んでいます。

ユニクロのメンズロンTは、肌側が微起毛素材で、とても肌触りがよくてお気に入り。

・ロングTシャツ：ユニクロ（ソフトタッチクルーネックTシャツ メンズSサイズ ￥1990）

・スウェットパンツ：ユニクロ（数年前のもの）

寒い時期は、GUのもこもこ素材のアイテムをプラス。とても軽くて暖かいので、就寝前までや、起床後にこちらで寒さ対策しています。

・パーカ：GU（マシュマロフィールフルジップパーカ クマ XLサイズ ￥790）

・パンツ：GU（マシュマロフィールジョガーパンツ Mサイズ ￥1990）

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください