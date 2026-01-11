浜田省吾が急性咽頭炎 公演を当日に延期発表
シンガー・ソングライターの浜田省吾の公式サイトが11日に更新され、同日予定していた公演を延期すると発表された。
【写真5点】5.5万人を魅了する浜田省吾『A PLACE IN THE SUN at 渚園』
「浜田省吾が急性咽頭炎に罹患の為、2026年1月11日（日）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホールにて開催を予定しておりました『SHOGO HAMADA ON THE ROAD 2025-2026 Under The BLUE SKY』の公演を延期させていただくこととなりました」と説明。
また「振替日程につきましては、現在関係各所と調整中です。ご購入いただきましたチケットは、そのまま振替公演に有効となります。また、残念ながら振替公演日にご来場が叶わないお客様には、チケットの払戻しを受け付けさせていただきます」とし、「振替日程が決定次第、ツアー特設サイト、オフィシャルウェブサイトおよびYUMEBANCHIのサイトなどでお知らせいたします」と伝えた。
「公演を楽しみにしてくださっていたファンのみなさまには、公演当日のご案内になりましたこと、ならびに多大なご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解いただきますようお願いいたします」とつづった。
