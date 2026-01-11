コチュジャン味にアレンジしたポカポカあったまるレシピ

●お正月を過ぎると気になるのが、食べすぎた重たい体。デトックスレシピを活用して食のタイミングを整え、胃腸を休めてすっきりとしましょう。

お正月で疲れたお腹をキャベツでリセット！

キャベツの成分はあの有名な胃腸薬にも使われるくらい、お腹の働きを整え、乳酸菌もたっぷりで胃もたれや便秘にもってこいの食材です。

そんなキャベツをたっぷり食べられるのが、「たっぷりキャベツのリセット煮込み」。

柔らかく煮込んで食べるので消化も良く、お腹も温まってほっこり。気血を補う豚肉のアクセントが食欲をそそります。具を火にかけるだけなのでとっても簡単！

プレーン味はポン酢であっさりと ［食楽web］

「まずはあっさりとプレーン味で、ポン酢をつけて召し上がれ。あっさり味に飽きたら、コチュジャンでアレンジを。コチュジャン味は体をあたためるお味噌や、発散と巡りの生姜も入ってパワフルに味わえるレシピです。数日続けて食べると効果を実感できると思います。レシピの量はお好みでアレンジしてくださいね」（レシピ監修・acoさん）

「たっぷりキャベツのリセット煮込み」の作り方

基本の材料

・キャベツ……1/2玉

・豚肉……50g（お好みの量でOK）

・水……200cc

キャベツや豚肉の分量はきっちりじゃなくても大丈夫です。キャベツをたっぷり使ってください。

＜プレーン・ポン酢付け＞

・お好みのダシ

・味付けごま油 or ポン酢

・塩適量

＜コチュジャン仕立て＞

・コチュジャン……大さじ2/3

・味噌……大さじ1/2

・醤油……大さじ 1/2

・みりん……大さじ 1/2

・にんにく（すりおろし）……ひとかけ分

・生姜（すりおろし）……ひとかけ分





作り方

基本の材料とそれぞれの味付けを鍋に入れて、柔らかくなるまで煮込むだけ！

＜Point＞プレーンはポン酢やごま油などお好みでお召し上がりください。味が薄くなった場合はお塩などで調味してください。

プレーン味

シンプルな食材と調理の料理ですが、ポカポカとあったまり、お腹にたまるのでデトックスにピッタリ！ ぜひ、ご自身でもアレンジして味わってください。

プレーン味はごま油やポン酢をつけて味わって ［食楽web］

コチュジャン味は生姜も入ってさらにポカポカ！ 食欲もそそります

●著者プロフィール

中医薬膳営養師 樋口彰子（aco）

神奈川・葉山にオープンした薬膳カフェ『雨も晴れも』の料理家・店主。里山風景の中で、薬膳を中心とした1DayリトリートサロンPomegraも主宰。オンラインでの体質改善指導なども行う。「薬食同源（医食同源）を身近に。薬膳を難しく考える前に、食事は楽しくおいしいからこそ健康につながる。まずは普段使う食材の効能を知って、食事に取り入れてもらいたい」。そんな思いから「心も体も満たす薬膳」を提案している。

https://www.instagram.com/akiko.higuchi_amehare/