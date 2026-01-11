É×¤¬¼øÆýÍÑ¤Ë¤¯¤ì¤¿àÁ´¤¯¾È¤é¤µ¤Ê¤¤¥é¥¤¥Èá¤Ë10Ëü¿ÍÇú¾Ð¡¡¡Ö¥Û¥é¡¼´¶¤¢¤Ã¤Æ¾Ð¤¦¡×¡Ö²¿¤«ÉÝ¤¤ww¡×
¡ÖÃ¶Æá¤¬¼øÆýÍÑ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥é¥¤¥ÈÁ´¤¯¾È¤é¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤¸¤ï¤ëwww¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û346.9ËüÉ½¼¨¡¢10Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà¾È¤é¤µ¤Ê¤¤¥é¥¤¥Èá¤ÎÀµÂÎ
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¼øÆýÍÑ¥é¥¤¥È¤È¤Ï¡¢Ìë¤Î´Ö¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë»È¤¦¡¢Í¥¤·¤¤ÌÀ¤ë¤µ¤Î¾ÈÌÀ¤À¤¬......¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎRIYU¡Ê¡÷0914riyuri¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯10·î18Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¤ß¤ç¡Á¤ó¤È¿¤Ó¤ë¡¢¡Ö¤Á¤¤¤«¤ï¡×¤Î¤¦¤µ¤®¤Î¥é¥¤¥È¡£
Ìë´Ö¤Î¼øÆý¤ËÈ÷¤¨¤ÆÉ×¤¬UFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤·¤«¤·ÅÀÅô¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÌÜ¤À¤±¡£ßê¡¹¤È¸÷¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¸÷¤ÎÊý¸þ¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¸÷¤ëÉôÊ¬¤¬¾®¤µ¤¤¤·¡¢¡Ö¤¢¤¿¤ê¤ò¾È¤é¤¹¡×¤È¤¤¤¦Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤ÏÆñ¤·¤½¤¦......¡£
ÅÀÅô¤·¤Æ¤ß¤¿·ë²Ì¤Ï...
Åö»þ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¼øÆý¥é¥¤¥È¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦RIYU¤µ¤ó¤Ï¡¢É×¤«¤é¤³¤Î¥é¥¤¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿»þ¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÎÎÉ¤µ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î²Ä°¦¤µ¤Ë°ìÅÙ¤Ï´î¤ó¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶ÅÀ¤±¤Æ¤ß¤¿¤é"¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌµÎÏ´¶"¤Ë»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢É×¤Ï¡Ö¼øÆýÍÑ¥é¥¤¥È¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¡ÖUFO¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í·¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈRIYU¤µ¤ó¡£¸½ºß¤³¤Î¥é¥¤¥È¤Ï¡¢Ëí¸µ¤Ç¤¿¤ÀÀÅ¤«¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
É×¤«¤éRIYU¤µ¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢10Ëü·ï¤ò¤³¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ëww¡×
¡Ö¾È¤é¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤·²¿¤«ÉÝ¤¤ww¡×
¡Ö¥Û¥é¡¼´¶¤¢¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
¡ÖÌÜ¤«¤é¥Ó¡¼¥à¤¬½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ÈÌÀ¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢É×ÉØ¤Ç¾Ð¤¤¹ç¤¨¤ë¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤¿¤À¤±¤Ç¤â½½Ê¬¤ËÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡§Met¡Ë