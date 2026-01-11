NHK紅白歌合戦の「演出過多」は今に始まったことではないが、昨年末の紅白は特に、凝った演出が印象に残った。舞台セット転換に時間がかかり、司会が間を持たせるのに苦労したことも、視聴者に「演出」を意識させるきっかけとなったのではないか。とはいえ、資金と人材に恵まれたNHKだからこそ提供できるゴージャスな一夜の夢舞台であることも間違いない。盛りだくさんの演出は、視聴者を喜ばせるのか。それとも疲れさせるのか。（フリーライター 鎌田和歌）

綾瀬はるかが何度も起用されるのはなぜ？

紅白の司会に求められること

生放送での沈黙の時間は、見る者に不安を抱かせる。2025年末のNHK紅白歌合戦は、その意味でハラハラする場面が何度もあった。

曲紹介後に司会の4人（有吉弘行、綾瀬はるか、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサー）がカメラの前で固まり、スムーズに歌唱につながらない展開が複数回あったのだ。

このような場面はこれまでの紅白でも見られたが、今回は特に多く感じられた。舞台セット転換に時間がかかったためではないかと分析されたり、昨年まで司会を務めた橋本環奈は場つなぎがうまかったと再評価する声が聞かれた。

素人目にも紅白の司会は卓越した機転が求められるのがわかる。だからこそ「天然キャラ」で愛される綾瀬はるかが何度も起用され、多少のミスは愛嬌と許されるところまでがお約束になっているのだろうし、度胸があって機転も効く橋本環奈が昨年まで3年連続で起用されたのだろう。

リハーサルがあるとはいえ、長時間にわたる生放送を仕切るのは並大抵なことではなく、司会に多少のもたつきがあったところで責める気にはなれない。個人的には、今田美桜の司会は品があり、華やかな舞台に清涼感をもたらしていたと感じる。

