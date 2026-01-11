¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ßSixTONES¥¸¥§¥·ー¡ßÆ£ÌÚÄ¾¿Í½Ð±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó¡Ù¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷³«»Ï¡ª¤¢¤é¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â¸ø³«
¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï1·î´ü¿·ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù¡Ë¤¬¡¢1·î11Æü¤è¤êÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¡£ÊüÁ÷³«»Ï¤òÁ°¤Ë¡¢¤¢¤é¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢½÷À·ºÌ³´±¤È»¦¿ÍÈÈ¤Ë¤è¤ëÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÃ¦¹ö·à¤òÉÁ¤¯¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¶ÐÊÙ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿½÷À·ºÌ³´±¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤¬¡¢»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡ÈÀµ¤·¤µ¡É¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤òÃÎ¤ë·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤â´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢3¿Í¤Î´Ø·¸¤ÏÍ½Â¬ÉÔÇ½¤ÊÊý¸þ¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¢£Âè1ÏÃ¡Ö±¿Ì¿¡×¤¢¤é¤¹¤¸
ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤Ï¡¢É¹Àî¹´ÃÖ½ê¤Ç½÷À¤À¤±¤¬¼ýÍÆ¤µ¤ì¤¿¶è°è¡Ö½÷¶è¡Ê¤¸¤ç¤¯¡Ë¡×¤Î¶èÄ¹¤òÌ³¤á¤ë·ºÌ³´±¡£µ¬Î§Àµ¤·¤¯ÎäÀÅÄÀÃå¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤â¸·¤·¤¯À¸¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢°ÜÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿»¦¿ÍÈÈ¡¦Æü²¼Îç¼£¡Ê¥¸¥§¥·ー¡Ë¤Î¡È¸«³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë´é¡É¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢»×¤ï¤ºÂ©¤ò¤Î¤à¡£
¤è¤ß¤¬¤¨¤ëµ²±¡£¤³¤º¤¨¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢²¿¤«¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊø¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤¯¡£Îç¼£¤Î»ö·ï¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ù»ëÄ£ÁÜºº°ì²Ý¤Î·º»ö¡¦º´ÇìÍº²ð¡ÊÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤º¤¨¤Ï¼¡Âè¤Ë·ãÆ°¤Î±²¤Ø¤È´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤º¤¨¤Î²áµî¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Îç¼£¤Î»ö·ï¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿Áê¤È¤Ï¡Ä¡£
¢£¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¢¸·³Ê¤Ê½÷À¤¬¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Ìò¤Ë¾×·â
ËÜºî¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÅßÌÚ¤³¤º¤¨¤ò±é¤¸¤ë¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¤Ï¡¢¡Öµ¬Î§¤ÎÈÖ¿Í¤Ç¤¢¤ë½÷À¤¬»¦¿ÍÈÈ¤ÈÃ¦¹ö¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤³¤í¤ËËÜÅö¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ø¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡©¡Ù¤È°ú¤¤Ä¤±¤é¤ì¡¢ÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀè¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Î¤ÇË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Ã¦¹ö·à¤â¤¢¤ê¶ØÃÇ¤Î¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢±þ±ç¤·¤ÆÄº¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ø¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¢£ÊüÁ÷Á°¤«¤é60ÉÃPRÆ°²è¤¬225Ëü²óºÆÀ¸¡¢TVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï27Ëü¿Í¤òÆÍÇË
ÊüÁ÷³«»ÏÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ËÜºî¤ÎÆü¥Æ¥ì¥É¥é¥Þ¸ø¼°YouTube¤Î60ÉÃPRÆ°²è¤Ï225Ëü²ó¤òÆÍÇË¡¢¤½¤·¤ÆTVer¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï27Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡Ê1·î9Æü»þÅÀ¡Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¥¦ー¥Þ¥óÈÖÁÈ¸ø¼°X¡Ê@punchdrunk_ntv¡Ë¤Ë¤â¡¢¡Ö·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç´Ñ¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤À¤È»×¤¦¡×¡ÖÍ½¹ð¤À¤±¤Ç¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ä¤Ç¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÆüÍËÌë¤Ë¸«¤ë³Ð¸ç¤¬É¬Í×¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¾×·â¤Î¥¹¥Èー¥êー¤È¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬ÊüÁ÷Á°¤«¤é¹â¤Þ¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
½÷·ºÌ³´±¤Ï¡¢¤Ê¤¼Æ»¤òÆ§¤ß³°¤·¤¿¤Î¤«¡£Àµ¤·¤µ¤ò¿®¤¸¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤¬¡¢±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È°½÷¡É¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£¾×·âÅª¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡ÙÂè1ÏÃ¤Ï¡¢1·î11Æü22»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥Ñ¥ó¥Á¥É¥é¥ó¥¯¡¦¥¦ー¥Þ¥ó －Ã¦¹ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡ß¡ßÆü－¡Ù
1·î11Æü¥¹¥¿ー¥È
Ëè½µÆüÍË22:30～23:25
½Ð±é¡§¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡¡¥¸¥§¥·ー¡ÊSixTONES¡Ë¡¡Æ£ÌÚÄ¾¿Í
¾®´ØÍµÂÀ¡¡ÃÎ±Ñ¡¡¹â¶¶ÅØ¡¡Èøºì¿¿²Ö¡¡ÇðÌÚÍª¡ÊÄ¶ÆÃµÞ¡Ë ÂôÂ¼Îè¡ÊONE N¡Ç ONLY¡Ë ¡¦
¿·Ç¼¿µÌé¡¡²ÏÆâÂçÏÂ¡¡ÃæÅç¤Ò¤í»Ò¡¡±ó»³½ÓÌé ¡¦ µ×ÊÝÅÄÍªÍè¡¡¾®µ×ÊÝ¼÷¿Í¡¡ÃÄÄ¹°ÂÅÄ¡Ê°ÂÅÄÂç¥µー¥«¥¹¡ËËïÌÚÎèÌï¡¡¥«¥ë¥Þ¡¡¹â´ß¹¨¹Ô¡Ê¥Æ¥£¥â¥ó¥Ç¥£¡Ë¡¡À±ÇµÌ´Æà¡¡±ÛÂ¼Í§°ì¡¡³á¸¶³ð½í
/ ÂçÀ¡¸Ìé¡¡ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¡»³²¼ÍÆè½»Þ¡¡»³ÅÄÌÀ¶¿¡¡±§³á¹ä»Î¡¡¥Ù¥ó¥¬¥ë
µÓËÜ¡§¤¤¤º¤ßµÈ¹É
¼çÂê²Î¡§ÎëÌÚ²íÇ· feat. ¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡ÖCanaria¡×
