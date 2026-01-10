この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

知っておきたい、高速道路で遭遇する“ヤバい車”の共通点とは？事故に巻き込まれないための見分け方

交通事故防止コンサルタントの上西一美氏が、自身のYouTubeチャンネル「上西一美のドラレコ交通事故防止」で「急停止の“ヤバい車”が前にいる！ ドライブレコーダー 事故の瞬間から学ぶ」と題した動画を公開。高速道路の料金所手前で発生した無理な割り込みによる事故映像をもとに、危険な運転をするドライバーを見抜き、事故を未然に防ぐための具体的な着眼点を解説した。

動画ではまず、料金所手前で後方から来た乗用車がトラックの前に強引に割り込み、急停止して接触する事故のドライブレコーダー映像が提示される。上西氏によると、この事故の過失割合はトラック側が0%だったという。しかし、「そもそも事故をもらわない」ための防衛運転の重要性を説く。

事故を未然に防ぐポイントとして、まずレンタカーに注目する。加害車両がレンタカーだったことに触れ、「“れ”や“わ”ナンバーの車は、道に不慣れな方が運転しているかもしれない」と予測することの重要性を指摘した。これにより、予期せぬ動きに対応する心構えができるという。

さらに、危険なドライバーを見抜くための最も重要な指標として「相手の車間距離」を挙げる。事故を起こした車は、前の車との車間距離が異常に短かった。上西氏はこのような運転をするドライバーを「自分と感覚が違う人」と定義し、「感覚が違う人は予測不能な運転をするため、近づかないようにする」ことが最善の策だと断言する。自分ではありえない短い車間距離で走行する車を見かけたら、それは危険信号であり、すぐに距離をとるべきだと解説した。

今回の事故は、加害者の危険な運転が招いたものであり、被害者側に過失はなかった。しかし、危険なドライバーの「感覚のズレ」を事前に察知し、物理的に距離を置くことで、そもそも事故に巻き込まれるリスクそのものを低減できる。上西氏は、他者の運転から危険を予測する防衛運転の重要性を改めて強調した。