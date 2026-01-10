最低地上高220mm！ 悪路もこなす「タフなミニバン」の正体

三菱自動車のタイ法人は、2025年11月29日から12月10日まで開催された「第42回タイ国際モーターエキスポ2025」において、7人乗りコンパクトMPV「エクスパンダークロスHEV」を出展しました。

エクスパンダークロスは、三菱がアセアン地域を中心に展開する「エクスパンダー」シリーズの派生モデルです。ベースとなるエクスパンダーは、ミニバンの実用性とSUVの力強さを融合させたクロスオーバーMPVとして2017年に登場し、ファミリー層を中心に高い人気を獲得してきました。

ボディサイズは全長4595mm×全幅1790mm×全高1750mm、ホイールベース2775mm。3列シート・7人乗りでありながら、取り回しのしやすいサイズ感に収められている点が特徴です。

なかでもエクスパンダークロスは、専用前後バンパーやボディサイドガーニッシュ、ルーフレールなどを備え、通常モデルよりもSUV色を強めた仕様となっています。

最大の特徴は最低地上高で、HEVモデルでは220mmを確保。これは一部の本格SUVを上回る数値で、冠水路や未舗装路が多いタイの道路環境を強く意識した設計です。

今回展示されたエクスパンダークロスHEVは、2024年初頭に世界初公開されたハイブリッド仕様。三菱独自のフルハイブリッドシステム「e：MOTION」を搭載しています。

アトキンソンサイクル化された1.6リッターMIVECエンジンに、高出力モーターと専用バッテリーを組み合わせ、システム最高出力は116馬力、最大トルクは255Nmを発揮。従来のガソリンモデル比で市街地燃費を約34％向上させています。

走行状況に応じてEVモード、シリーズハイブリッド、パラレルハイブリッドを自動で切り替える制御を採用し、燃費性能と走行安定性を両立。さらに7つのドライブモードと前輪AYC（アクティブヨーコントロール）を備え、ミニバンでありながら安定感のあるハンドリングを実現しています。

インテリアには8インチのフルデジタルメーターと9インチディスプレイオーディオを採用し、利便性と質感を向上。3列目までしっかり使える室内空間はそのままに、最新装備が与えられました。

会場ではエクスパンダークロスHEVのほか、「トライトン」や「パジェロスポーツ」などのタフ系モデルも展示され、三菱ブランドらしい世界観を強く打ち出しています。

※ ※ ※

SNSではエクスパンダークロスHEVに対してさまざまな反応が見られます。

まず多かったのは「カッコいい」「タフ顔がいい」といったデザイン面への評価で、SUVミニバンらしい力強いスタイルが支持されています。

また、「タイでいくらなんだろう」「価格が気になる」といった声や、「実車を見てみたい」「日本でも売ってほしい」といった期待のコメントも見られました。

総じて、エクスパンダークロスHEVは“タフさ”“実用性”“電動化”を兼ね備えた個性的な7人乗りとして、SNSでも注目度の高いモデルとなっているようです。