元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が10日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。「私、嫌われてた期間が長すぎて」と自虐的に語る一幕があった。

同番組の公開収録が昨年12月に開催され、ゲストとして「あったかタイムファミリー」のドランクドラゴン鈴木拓とピン芸人の永野が登場。80席に対し、1500人の募集があったという。「自分のことを応援してくれてる人、田中みな実ちゃんを見に来たよっていう方々が目の前にいると、いつもの自分じゃなくて、ちょっといいところを見せたいと思い始めちゃって、打算が出ちゃったの。なんか気恥ずかしかった」と切り出した。

そして「私、嫌われてた期間が長すぎて。自分のことを応援してくれてる人たちを目の前に、歌えるわけでも踊れるわけでもなく。エンタメを提供できるわけじゃないから、何しに来てくれたのかなっていう気持ちに思っちゃう」と本音を吐露した。

今週のゲストの女優松岡茉優から「みな実ちゃんが降臨してくれるだけでうれしいんだよ。愛され慣れてよ」と助言された。

番組公式Xには、田中と松岡のツーショットが公開されている。